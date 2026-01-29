Alles dreht sich um Roboter an diesem Samstag im Königin-Katharina-Stift. Beim Deutschlandwettbewerb der First-Tech-Challenge treten internationale Schülerteams gegeneinander an.

Wer sich für Roboter und Technik begeistert, sollte an diesem Samstag, 31. Januar, einen Abstecher in das Königin-Katharina-Stift machen. Dort findet in der Turnhalle der Deutschlandwettbewerb der First-Tech-Challenge statt. Schülerteams aus ganz Deutschland, Amerika, Rumänien und Slowenien treten dabei mit ihren selbst gebauten und programmierten Robotern gegeneinander an.

 

Das Thema Archäologie steht dabei im Mittelpunkt. „Die Roboter müssen Objekte einsammeln, sortieren und gezielt ablegen“, erklärt der Leiter der Robotik-AG des Stuttgarter Gymnasiums, Werner Fick. Ein Teil des Spiels laufe automatisch, danach würden die Teams selbst die Steuerung übernehmen. Gefragt seien technisches Verständnis, Teamarbeit und eine gute Strategie.

Insgesamt beteiligten sich 21 Mannschaften, darunter acht aus Stuttgart. Besucher sind ausdrücklich willkommen. Es bietet sich an, gegen oder nach 12.30 Uhr zu kommen, weil dann die Wettkämpfe starten. Um 18 Uhr ist Siegerehrung.