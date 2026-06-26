DFB-Elf gegen Ecuador So kam die Niederlage zustande
Eine schwache Leistung führt zur ersten Niederlage der DFB-Elf bei der WM. Unsere Analyse zum 1:2 gegen Ecuador - bei dem Deniz Undav dieses Mal kein Faktor war.
Eine schwache Leistung führt zur ersten Niederlage der DFB-Elf bei der WM. Unsere Analyse zum 1:2 gegen Ecuador - bei dem Deniz Undav dieses Mal kein Faktor war.
Das war nichts! Nach einer in Teilen erschreckend schwachen Leistung steht für die DFB-Elf die erste Niederlage bei dieser WM. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann, das vorher bereits als Gruppensieger festgestanden hatte, verlor am Donnerstag im Finalstadion von New Jersey verdient mit 1:2 gegen Ecuador.