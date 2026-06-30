Am Ende gab es die ultimative Zuspitzung: Elfmeterschießen. 1:1 hatte es nach 120 Minuten gestanden im WM-Sechzehntelfinale zwischen Deutschland und Paraguay. Es war eine zähe Angelegenheit, eine sehr zähe. Dann gab es Drama pur. Zunächst verschossen Kai Havertz und Nick Woltemade ihre Elfmeter, ehe Paraguay zweimal vergab, einmal hielt Manuel Neuer. Jonathan Tah schoss dann als sechster deutscher Schütze weit drüber. Paraguays Jose Canale verwandelte. Das WM-Aus war besiegelt, die Blamage perfekt.

„Mir fehlen die Worte, das Einzige, was ich sagen kann: Entschuldigung“, sagte Havertz nach dem Elfmeterschießen: „Wir haben uns viel vorgenommen - jetzt wieder zu enttäuschen nach dem Aus bei der WM 2022 ist kein schönes Gefühl. Wenn man immer wieder so früh rausfliegt, hat man es auch nicht verdient.“

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte es ganz zu Beginn dieses langen Fußballnachmittags in Boston (Ortszeit) tatsächlich getan – er brachte Top-Scorer Deniz Undav vom VfB Stuttgart zum ersten Mal bei der WM von Beginn an, dafür musste Jamal Musiala auf die Bank. Aufgerieben hatte sich der Edeltechniker zuletzt gegen körperlich starke Gegner – das sollte dieses Mal nicht passieren. Musiala, so war der Plan, sollte ins Spiel kommen, wenn die robusten Paraguayer sich qua möglicher Müdigkeit nicht mehr so robust geben können.

Zunächst ging es also gegen fitte Südamerikaner ohne Musiala los. Nach etwas mehr als einer Minute traf Paraguays Julian Alonso den Ball aus kurzer Distanz nicht richtig, vier Minuten später war dann Undav auf der anderen Seite das erste Mal zu sehen. Sein Schuss, eine Mischung aus Lupfer und Schlenzer, flog am langen Eck vorbei knapp über das Tor.

Hinterher gab es dann das erwartete Spiel. Paraguay parkte den berühmten Bus am eigenen Sechzehner, es war eher ein besonders breiter. Kaum ein Durchkommen war da für die deutsche Elf, die die Tiefe nicht erreichte. Kurzum: es war eine zähe Angelegenheit. Flüssig wurde es erst wieder bei der obligatorischen Trinkpause. Auch danach geriet der deutsche Auftritt wieder mau mit dem Blick auf Finesse, Esprit und Spielwitz.

Keine Torchance, nein, nicht einmal eine Torannäherung oder eine nennenswerte Strafraumszene gab es. Zumindest auf der einen Seite. Auf der anderen, da gab es sie. Und es gab plötzlich ein Tor – für Paraguay.

Die deutsche Mannschaft war nach einer Ecke samt Klärung von Manuel Neuer im Tiefschlaf, über die linke Abwehrseite kamen die Südamerikaner frei durch. Matias Garlaza durfte flanken, und in der Mitte stand der Torschütze Julio Enciso bei seinem Kopfball, genau: frei. Nach diesem Schock in Minute 42 ging es in die Pause. Nach dem Wiederbeginn sollte Leon Goretzka im Mittelfeld neue Impulse bringen. Die gab es erstmal nicht – fast hätte es dagegen 0:2 gestanden. Kapitän Joshua Kimmich leistete sich eine verunglückte Rückgabe, Neuer rettete (50.). Und dann, ja dann brach die DFB-Elf den Bann. Nichts deutete nach müdem Beginn auf den Ausgleich hin. Er kam doch. Florian Wirtz flankte aus dem linken Halbfeld, Kai Havertz verlängerte den Ball mit dem Kopf ins Tor. Der Ausgleich in Minute 54.

Neun Zeigerumdrehungen später hatte Deniz Undav Dienstschluss, er hatte nach seinem Lupfer-Schlenzer in der Anfangsphase keine nennenswerte Aktion mehr. Für ihn kam Jamal Musiala. Nach dem in dieser Partie gewohnten Leerlauf wurden dann die Trinkflaschen in der Pause wieder geleert, ehe die Schlussphase anbrach.

Und da gab es zunächst fast eine deutsche Duplizität der Ereignisse: Flanke Wirtz (dieses Mal mit links), Kopfball Havertz, aber dieses Mal: kein Tor, da Keeper Orlando Gill parieren konnte (78.).

Wenig später gab es den großen Wechsel: Waldemar Anton wurde für Aleksandar Pavlovic eingewechselt und gab fortan den Rechtsverteidiger. Und, genau: Kapitän Kimmich rückte ins Mittelfeldzentrum. Endlich, wie nicht wenige Fußballkenner wohl in dieser 79. Minute gleichzeitig sagten. Auch Kimmich schaffte es allerdings auf der neuen, gewohnten Position nicht mehr, in der regulären Spielzeit entscheidende Akzente zu setzen. Es folgte die Verlängerung – mit einer krassen Fehlentscheidung. Jonathan Tah erzielte nach einer Ecke in der 102. Minute ein reguläres Kopfballtor – der Videoassistent griff ein, da er vorher ein Rempeln von Anton am Keeper gesehen hatte. Diese Ansicht hatte er – die Paraguayer und am Ende den Schiedsrichter ausgenommen – exklusiv.

Am Ende gab es Elfmeterschießen. Mit dem besseren Ende für Paraguay.