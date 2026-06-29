Deutschland gegen Paraguay - dieses Spiel gab es schon einmal bei einer WM: Im Jahr 2002 stieg ein brisantes Duell mit einem glücklichen Siegtorschützen.

Die DFB-Elf trifft an diesem Montag im Sechzehntelfinale der WM in Boston auf Paraguay (22.30 Uhr/ZDF) – es ist nicht das erste Duell bei einer Weltmeisterschaft: 2002 gewann Deutschland in Südkorea auf der Urlaubsinsel Cheju ebenfalls zum Start in die K.o.-Phase im Achtelfinale mit 1:0. Das Tor im Achtelfinale für das Team von Rudi Völler (damals Teamchef, heute Teammanager) erzielte vor 25.176 Zuschauern Oliver Neuville in der 88. Minute.

„Mit diesem Ergebnis könnte ich diesmal auch sehr gut mit leben“, sagt Völler heute. Oliver Neuville wiederum erinnert sich etwas detaillierter an das Spiel von 2002 und sein Siegtor.

„Mein wichtigstes Tor für Deutschland war der Siegtreffer gegen Paraguay“, sagte der ehemalige Offensivmann der „Bild“. Dabei hat Neuville ja auch das späte Siegtor gegen Polen im zweiten Gruppenspiel bei der Heim-WM 2006 geschossen und damit den Grundstein für das Sommermärchen gelegt.

„Das Tor gegen Paraguay 2002 war ein ähnliches wie 2006 gegen Polen, auch kurz vor Schluss. Und statt David Odonkor hatte gegen Paraguay Bernd Schneider von rechts geflankt“, sagt Neuville weiter: „Paraguay war eine sehr aggressive und giftige Truppe, so wird es auch Montag sein. Mit dem Italiener Cesare Maldini hatten sie 2002 eine Legende als Trainer. Und mit Luis Chilavert einen Torwart, der in seiner Karriere zahlreiche Freistoß-Tore erzielt hat. Es war die größte Angst unseres Keepers Oliver Kahn, dass der ihm auch einen reinhaut.“

Das klappte trotz eines Versuchs nicht – nun ist Neuville optimistisch, dass Deutschland wie 2002 gegen Paraguay gewinnen wird. Damals ging es danach bis ins Finale (0:2 gegen Brasilien mit einem Pfostenfreistoß von Neuville).

Jetzt ist sich der ehemalige Angreifer sicher, dass Deutschland wieder weiterkommt gegen Paraguay, denn: „Qualitativ ist die heutige Mannschaft viel besser, als wir es damals waren. Florian Wirtz und Jamal Musiala sind an einem guten Tag Weltklasse.“