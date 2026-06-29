Deutschland gegen Paraguay - dieses Spiel gab es schon einmal bei einer WM: Im Jahr 2002 stieg ein brisantes Duell mit einem glücklichen Siegtorschützen.
29.06.2026 - 14:19 Uhr
Die DFB-Elf trifft an diesem Montag im Sechzehntelfinale der WM in Boston auf Paraguay (22.30 Uhr/ZDF) – es ist nicht das erste Duell bei einer Weltmeisterschaft: 2002 gewann Deutschland in Südkorea auf der Urlaubsinsel Cheju ebenfalls zum Start in die K.o.-Phase im Achtelfinale mit 1:0. Das Tor im Achtelfinale für das Team von Rudi Völler (damals Teamchef, heute Teammanager) erzielte vor 25.176 Zuschauern Oliver Neuville in der 88. Minute.