Nach dem Sieg der deutschen Nationalelf in der WM-Qualifikation gegen Nordirland hat Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht nur Verständnis für die Pfiffe der Fans geäußert.
08.09.2025 - 08:12 Uhr
Julian Nagelsmann war am Sonntagabend hin und her gerissen zwischen Verständnis und Unmut über die Pfiffe der Fans zur Halbzeit beim WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland: Einerseits konnte er die Reaktion der Zuschauer auf das dürftige 1:1 der deutschen Nationalmannschaft nach den ersten 45 Minuten nachvollziehen, vor allem wenige Tage nach der 0:2-Blamage gegen die Slowakei: „Man muss Verständnis zeigen für die Fans, weil sie etwas anderes erwarten. Ein Ticket kostet auch etwas und sie wollen was anderes sehen“, sagte Nagelsmann nach dem 3:1-Erfolg gegen Nordirland.