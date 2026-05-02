DFB Nachwuchsliga U19 des SGV Freiberg schlägt den SC Freiburg
Starker Auftritt der Freiberger Talente in der DFB-Nachwuchsliga mit 2:1-Erfolg über Bundesliganachwuchs.
Starker Auftritt der Freiberger Talente in der DFB-Nachwuchsliga mit 2:1-Erfolg über Bundesliganachwuchs.
Die U19 des SGV Freiberg hat in der DFB-Nachwuchsliga ein starkes Ausrufezeichen gesetzt und beim SC Freiburg mit 2:1 gewonnen. Gegen einen Gegner, der in dieser Runde bereits den VfB Stuttgart bezwingen konnte, zeigte der SGV eine reife, geschlossene und leidenschaftliche Mannschaftsleistung – und bewies einmal mehr, dass er auf diesem Niveau nicht nur mithalten, sondern auch bestehen kann.