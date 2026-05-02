DFB Nachwuchsliga: U19 des SGV Freiberg schlägt den SC Freiburg

Die U19 des SGV Freiberg hat in der DFB-Nachwuchsliga ein starkes Ausrufezeichen gesetzt und beim SC Freiburg mit 2:1 gewonnen. Gegen einen Gegner, der in dieser Runde bereits den VfB Stuttgart bezwingen konnte, zeigte der SGV eine reife, geschlossene und leidenschaftliche Mannschaftsleistung – und bewies einmal mehr, dass er auf diesem Niveau nicht nur mithalten, sondern auch bestehen kann.

Der SC Freiburg begann druckvoll, setzte früh nach und versuchte, den SGV direkt unter Druck zu bringen. In dieser Phase war vor allem Torhüter Kim Bayer ein wichtiger Rückhalt, der seine Mannschaft mit starken Aktionen im Spiel hielt. Doch Freiberg überstand diese Anfangsphase mit viel Einsatz, Ruhe und guter Organisation und belohnte sich in der 37. Minute. Nach einer unübersichtlichen Situation im Freiburger Strafraum kam Luca Rega an den Ball, zog entschlossen ab und traf zur 1:0-Führung.

Mutiger Auftritt der Freiberger wird belohnt

Auch nach dem Seitenwechsel musste Freiberg wieder eine Druckphase des Sport-Clubs überstehen, wurde aber mit zunehmender Spieldauer immer mutiger. In der 60. Minute folgte dann der nächste Lohn: Nach einer Ecke war Adam Krstanovic zur Stelle und köpfte zum 2:0 ein. Freiburg kam in der 71. Minute durch einen Handelfmeter von Elias Gabriel Klaus noch einmal auf 1:2 heran. Die Partie wurde dadurch wieder enger aber der SGV brachte den Vorsprung über die Zeit. „Dieser Auswärtssieg ist mehr als nur ein Ergebnis. Er zeigt, welche Qualität in dieser Mannschaft steckt, wenn alle bereit sind, gemeinsam zu arbeiten und füreinander Wege zu gehen“, sagte Coach Ihsan Basaran.