Vier Manschaften stehen im Halbfinale des DFB-Pokals 2025/26. Wann werden die Paarungen ausgelost? Welcher Sender überträgt die Ziehung live im TV und Stream?

Im DFB-Pokal 2025/26 geht es in die heiße Phase. Im Halbfinale kämpfen nur noch vier Mannschaften um den Einzug ins Finale. Der Termin für die Auslosung der letzten Vier steht bereits fest. Der Einzug ins Halbfinale wurde finanziell deutlich honoriert: Jeder der vier siegreichen Viertelfinalisten erhält 3.390.175 Euro. Für den Einzug ins  Wir informieren, wann die Auslosung stattfindet, wann gespielt wird und welcher Sender überträgt.

 

Wann findet die Auslosung zum DFB-Pokal-Halbfinale statt?

Ausgelost werden die Paarungen an diesem Wochenende: Die Halbfinal-Auslosung erfolgt am Sonntag, 22. Februar, ab 17.15 Uhr. Die Ziehung ist eingebettet in die Sendung „Sportstudio live“ im ZDF.

Der öffentlich-rechtliche Sender überträgt an diesem Tag nicht nur die letzten Entscheidungen der Olympischen Winterspiele samt Abschlussfeier, sondern auch das Topspiel der Frauen-Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg mit Anstoß um 16.20 Uhr. Die Auslosung findet in der Halbzeitpause dieser Partie statt. Olympiasieger Max Langenhan zieht die Lose für das DFB-Pokal-Halbfinale.