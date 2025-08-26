Der VfB Stuttgart ist nur mit viel Zittern in die zweite DFB-Pokal-Runde eingezogen. Erst im Elfmeterschießen fällt die Entscheidung.
26.08.2025 - 23:56 Uhr
Titelverteidiger VfB Stuttgart hat erst in einem Acht-Tore-Drama mit Verlängerung und Elfmeterschießen die erste Runde des DFB-Pokals überstanden. Drei Monate nach dem Endspiel-Triumph in Berlin quälte sich der VfB in einem der spannendsten Pokalspiele der vergangenen Jahre zu einem 8:7-Erfolg im Elfmeterschießen beim Zweitliga-Club Eintracht Braunschweig. Nach 90 Minuten stand es 3:3 (1:1), nach dem Ende der Verlängerung 4:4.