Die vier Halbfinalisten der Saison 2025/26 stehen spätestens am 11. Februar fest. Ausgelost werden die Paarungen jedoch erst einige Tage später: Die Halbfinal-Auslosung erfolgt am Samstag, 22. Februar, ab 17.15 Uhr. Die Ziehung ist eingebettet in die Sendung „Sportstudio live“ im ZDF.

Der öffentlich-rechtliche Sender überträgt an diesem Tag nicht nur die letzten Entscheidungen der Olympischen Winterspiele samt Abschlussfeier, sondern auch das Topspiel der Frauen-Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg mit Anstoß um 16.20 Uhr. Die Auslosung findet in der Halbzeitpause dieser Partie statt. Wer als Losfee fungiert, ist derzeit noch offen.

Modus: So läuft die Pokalauslosung

Für das Halbfinale gilt ein einfacher Modus: Alle vier Teams kommen in einen Lostopf, Sonderregelungen gibt es nicht. Die Mannschaft, die zuerst gezogen wird, erhält automatisch das Heimrecht. Da kein unterklassiger Klub mehr im Wettbewerb vertreten ist, entfällt eine mögliche Bevorzugung von Amateurteams.

Diese Teams stehen im Halbfinale

Bayer Leverkusen sicherte sich durch ein souveränes 3:0 gegen den FC St. Pauli vorzeitig ihren Platz im Halbfinale

Der Titelverteidiger VfB Stuttgart zog mit einem deutlichen 3:0-Sieg bei Holstein Kiel in die nächste Runde ein

Der Bundesligist SC Freiburg zitterte sich gegen Hertha BSC ins Halbfinale. Nach einem 1:1 nach 120 Minuten ging es ins Elfmeterschießen. Dort setzte sich Freiburg mit 5:4 durch.

Mittwoch, 11. Februar 2026, 20:45 Uhr: Der FC Bayern München trifft auf RB Leipzig (live in der ARD und bei Sky)

Wann wird im Halbfinale gespielt?

Die beiden Halbfinal-Partien sind für 21. und 22. April 2026 angesetzt. Die genauen Spieltermine und Anstoßzeiten stehen noch nicht fest. Das DFB-Pokalfinale findet traditionell im Berliner Olympiastadion statt – in dieser Saison am 23. Mai 2026.

Dieser Sender zeigt das Pokal-Halbfinale

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF zeigen auch in dieser Pokalsaison insgesamt 15 Spiele live, darunter beide Halbfinals sowie das Finale. Zusätzlich sind alle 63 Spiele des Wettbewerbs beim Pay-TV-Sender Sky live zu sehen.