Aktuell läuft im DFB-Pokal 2025/26 noch das Viertelfinale, doch die Termine für das Halfbfinale stehen bereits fest. Wann werden die Paarungen ausgelost?

Digital Desk: Kai Winderl

Im DFB-Pokal 2025/26 geht es in die heiße Phase. Im Halbfinale kämpfen nur noch vier Mannschaften um den Einzug ins Finale. Der Termin für die Auslosung der letzten vier steht bereits fest. Der Einzug ins Halbfinale wird finanziell deutlich honoriert: Jeder der vier siegreichen Viertelfinalisten erhält 3.390.175 Euro. Wir informieren, wann die Auslosung stattfindet, wann gespielt wird und welcher Sender überträgt.

 

Wann findet die Auslosung zum DFB-Pokal-Halbfinale statt?

Die vier Halbfinalisten der Saison 2025/26 stehen spätestens am 11. Februar fest. Ausgelost werden die Paarungen jedoch erst einige Tage später: Die Halbfinal-Auslosung erfolgt am Samstag, 22. Februar, ab 17.15 Uhr. Die Ziehung ist eingebettet in die Sendung „Sportstudio live“ im ZDF.

Der öffentlich-rechtliche Sender überträgt an diesem Tag nicht nur die letzten Entscheidungen der Olympischen Winterspiele samt Abschlussfeier, sondern auch das Topspiel der Frauen-Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg mit Anstoß um 16.20 Uhr. Die Auslosung findet in der Halbzeitpause dieser Partie statt. Wer als Losfee fungiert, ist derzeit noch offen.