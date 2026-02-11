Aktuell läuft im DFB-Pokal 2025/26 noch das Viertelfinale, doch die Termine für das Halfbfinale stehen bereits fest. Wann werden die Paarungen ausgelost?
Im DFB-Pokal 2025/26 geht es in die heiße Phase. Im Halbfinale kämpfen nur noch vier Mannschaften um den Einzug ins Finale. Der Termin für die Auslosung der letzten vier steht bereits fest. Der Einzug ins Halbfinale wird finanziell deutlich honoriert: Jeder der vier siegreichen Viertelfinalisten erhält 3.390.175 Euro. Wir informieren, wann die Auslosung stattfindet, wann gespielt wird und welcher Sender überträgt.