Mehr als 20 Pokale und Medaillen glänzen in zwei Glasvitrinen um die Wette. Trophäen, die der achtjährige Aris aus Stuttgart bei seinen eigenen Fußballturnieren gewonnen hat und hinter einer Glasscheibe geschützt aufbewahrt.

Das gemütliche Zimmer des Jungen verrät es sofort: Hier wohnt ein Kind, das Fußball liebt. Auf dem Boden liegen mehrere Fußbälle in bunten Farben, Playmobilfiguren der letzten WM ruhen in einer Box. Zahlreiche Sticker des VfB Stuttgart verzieren sein Bett. Bilderrahmen, sind mit Fußbällen verziert und an der Wand hängt ein von Aris gemaltes Bild des VfB-Stadions in Stuttgart, sogar mit Äffle und Pferdle verschönert.

Fußballleidenschaft liegt in der Familie

Über seinem Bett hängt ein Bild von drei Spielern der deutschen Nationalmannschaft in Action. Aber Moment mal, der Spieler im Vordergrund ist doch Aris. Melina, Aris’ Mama lacht: „Das war das Geschenk von einem Freund, der Grafiker ist und Aris ins Bild montiert hat.“

Die Leidenschaft für Fußball liegt in der Familie. Papa Dimi hatte Fußball gespielt und ist heute auch im Verein seiner Söhne aktiv, Aris’ großer Bruder spielt Fußball und sein kleiner Bruder, der gerade zwei Jahre alt geworden ist „hat schon gekickt, bevor er richtig gehen konnte“, lacht seine Mama. Und als Aris seine zahlreichen Trikots zeigt, die er beim Training trägt, muss sein Baby-Bruder sofort ein Mini-Trikot anziehen und macht sich auf zu einem violetten Plüschfußball, der halb so groß ist wie er selbst.

Ein Traum wird wahr

Aris liebt Fußball und der VfB Stuttgart ist sein Lieblingsverein. Und was könnte wohl der größte Traum eines so großen Fans sein? Aris’ Mama hatte eine klare Vorstellung davon. Als StZ Familie fünf Plätze der Volkswagen Junior Eskorte für das DFB-Pokalfinale zur Verlosung ausgeschrieben hat, hat sie sich nachts hingesetzt und für Aris an dem Gewinnspiel teilgenommen.

Große Hoffnungen, dass Aris ein Einlaufkind wird, hat sie allerdings nicht gehabt. Die Mannschaften von der Kabine bis zum Rasen begleiten, zwei Tickets für das Spiel im Berliner Stadion und eine Übernachtung im Hotel sind für viele Kinder ein Traumgewinn. Da werden sicherlich viele ihr Glück versuchen, dachte sie, wusste aber gleichzeitig: „Es war schon immer sein Traum, das machen zu dürfen“.

Zahlreiche Auszeichnungen hat Aris in den vergangenen Jahren erhalten und sie in einer Vitrine in seinem Zimmer ausgestellt. Foto: MAX KOVALENKO

Und dann kam die unglaubliche Nachricht: Aris wird Einlaufkind. Wie hat er denn von seinem Glück erfahren? „Papa hat mir gesagt, dass ich ein Einlaufkind sein werde“, erinnert sich der Zweitklässler, „und ich dachte, das ist ein Witz. Aber Papa hat gesagt: Nein, das ist echt wahr!“ So richtig scheint der Junge noch nicht zu verstehen, was das für ihn am 23. Mai bedeutet. Dass er einer der Glückspilze ist, die in Berlin an der Seite eines Spielers ins ausverkaufte Olympiastadion vor rund 74 000 Fans einlaufen dürfen. Und wenn er ins Stadion läuft, werden die Bilder sicherlich auf dem Stadionscreen, beim Public Viewing und in den Wohnzimmern seiner Freunde erscheinen.

Es bleibt spannend: Wen wird Aris begleiten?

Papa Dimi, selbst ein großer Fußballfan, würde am liebsten selbst Einlaufkind sein. Er bekommt leuchtende Augen bei dem Gedanken daran, dass Aris den Stadionrasen betreten darf. Vor einem Jahr war er mit dem ältesten Sohn beim DFB-Pokalfinale in Berlin. Damals haben die beiden auch eine Stadiontour gemacht und erfahren, dass es streng verboten ist, den Rasen zu betreten. Schon alleine die Tatsache, dass Aris nun diesen besonderen Rasen betreten darf, begeistert den 43-Jährigen.

Neben welchem Spieler Aris laufen wird, weiß er noch nicht. Wenn er einen Wunsch frei hätte, würde er sich für seinen Lieblingsspieler beim VfB Stuttgart entscheiden: Ermedin Demirović. Aris hat die Nummer 9 sogar schon mal persönlich getroffen beim öffentlichen Training, hat ein Autogramm bekommen und konnte ein Foto mit ihm machen.

Bevor es ins Stadion geht, bekommen die Einlaufkinder ein Trikot, Stutzen, Hose und Schuhe. Das Outfit dürfen sie auch als Erinnerung behalten. Und ob Aris dieses Outfit dann ebenfalls als Erinnerung hinter Glas aufbewahren oder zum Training anziehen wird, wird sich noch zeigen. Zuvor wird er dem VfB am Samstag von der Tribüne aus ganz fest die Daumen drücken und die Stuttgarter anfeuern, wenn sie gegen den FC Bayern München spielen.