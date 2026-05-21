DFB-Pokalfinale Ein Traum wird wahr: Aris aus Stuttgart darf Einlaufkind sein
Aris aus Stuttgart hat beim StZ-Familie-Gewinnspiel mitgemacht und gewonnen. Jetzt wird er einen VfB-Spieler beim DFB-Pokalfinale auf das Spielfeld begleiten.
Aris aus Stuttgart hat beim StZ-Familie-Gewinnspiel mitgemacht und gewonnen. Jetzt wird er einen VfB-Spieler beim DFB-Pokalfinale auf das Spielfeld begleiten.
Mehr als 20 Pokale und Medaillen glänzen in zwei Glasvitrinen um die Wette. Trophäen, die der achtjährige Aris aus Stuttgart bei seinen eigenen Fußballturnieren gewonnen hat und hinter einer Glasscheibe geschützt aufbewahrt.