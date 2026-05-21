Bereits beim DFB-Pokalfinale der Frauen am vergangenen Donnerstag hatte Kika auf das Konzept gesetzt. Damals kommentierte die zwölfjährige Cleo aus Ravensburg gemeinsam mit Reporter Gari Paubandt den 4:0-Sieg des FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg in Köln. Auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada will der Sender einen Kinderreporter zum Einsatz bringen. So soll der 13-jährige Niklas das Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft am 14. Juni an der Seite von ARD-Sportreporterin Stephanie Baczyk kommentieren.