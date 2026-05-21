Der Kika setzt beim Pokalfinale des VfB Stuttgart gegen Bayern erneut auf einen Kinderreporter: Der 13-jährige Charlie kommentiert live aus Berlin – nach einem harten Auswahlverfahren.
21.05.2026 - 11:00 Uhr
Der Kinderkanal (Kika) setzt beim DFB-Pokalfinale zwischen dem VfB Stuttgart und Bayern München am Samstag (20 Uhr) erneut auf einen Kinderreporter. Wie der Sender mitteilte, kommentiert der 13-jährige Charlie aus Leipzig die Partie im Berliner Olympiastadion gemeinsam mit Sportreporter Jan Ole Behrens. Die Übertragung ist über kika.de, die KiKA-App und die ARD-Mediathek abrufbar. Zuvor hatte sich der Nachwuchsreporter laut einer Meldung gegen mehrere hundert Mitbewerber durchgesetzt.