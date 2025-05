Rund 35. 000 Fans werden am Samstagabend zum Public-Viewing des DFB-Pokalfinales des VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld auf dem Stuttgarter Schlossplatz erwartet. Sollte der VfB erfolgreich sein, wird OB Frank Nopper die Mannschaft am Sonntag um 14 Uhr im Rathaus empfangen. Im Anschluss präsentiert sich das Team auf dem Schlossplatz den Fans. Und während rund um den Schlossplatz der Fußball dominiert, findet rund um die MHP-Arena der 32. Stuttgart-Lauf entlang des Neckars statt. Die Stadt rechnet daher mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen.

Bad Cannstatt ist nur über Umwege anfahrbar

Bereits ab Freitag, 23. Mai, 6 Uhr, bis Sonntag, 25. Mai, 20 Uhr, ist die Mercedesstraße zwischen Tal- und Jellinekstraße für den Stuttgart-Lauf gesperrt. Hinzu kommen am Samstag, 24. Mai, zwischen 7 und circa 14.30 Uhr weitere Bereiche – unter anderem in der Benz- und Mercedesstraße – rund um die MHP-Arena, wenn die Nachwuchsläufer beim Kid’s Day an den Start gehen. Der öffentliche Nahverkehr ist davon kaum betroffen. Einzig die Buslinie 45 verkehrt von Freitag, 23. Mai, 16 Uhr, bis Sonntag, 25. Mai, 20 Uhr, nicht über das Mercedes-Benz-Museums.

Lesen Sie auch

Das sieht am Sonntag, 25. Mai, anders aus. Die Halbmarathon-Strecke führt vom Startpunkt in der Benzstraße nach Untertürkheim und wieder zurück über Bad Cannstatt, am Neckar entlang über Hofen bis nach Steinhaldenfeld und über Münster und Bad Cannstatt zurück zum Neckarpark und dem Ziel in der Mercedesstraße. Dafür sind einige Straßen entlang der Strecke am Sonntag bereits ab 7 Uhr bis gegen 13 Uhr für den Verkehr gesperrt. Ein Parkverbot gilt bereits am Sonntag ab 0.30 Uhr, geparkte Fahrzeuge werden abgeschleppt. Der Stadtbezirk Bad Cannstatt ist nur über Umwege anfahrbar. Umleitungen sind über Steinhaldenfeld und Fellbach, von Mönchfeld über Freiberg und Münster sowie über die B 10 ausgeschildert. Wer kann, sollte den Bereich weiträumig umfahren.

Sperrungen auf mehreren Linien der Stadtbahn

Aufgrund der Sperrungen verkehrt die Buslinie 54 lediglich zwischen Freiberg und Mühlhausen sowie Marabustraße und Nixenweg. Die Stadtbahnlinie U 2 ist von 8.30 bis 10.15 Uhr an den Haltestellen Gnesener- und Schmidener Straße unterbrochen. Auf der U 13 ist am Sonntag mit Verzögerungen zu rechnen, die Bahnen werden an der Laufstrecke durchgeschleust. Und die U 14 ist von 8.30 bis 11.15 Uhr zwischen Münster Rathaus und Mühlhausen unterbrochen. Es besteht ein Schienenersatzverkehr im 15-Minuten-Takt.

Die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) setzt die Linie U 11 zwischen Hauptbahnhof und Neckarpark (Stadion) am Samstag, von 12 bis 17.35 Uhr alle 15 Minuten, danach alle 10 Minuten ein. Am Sonntag, verkehrt die U 11, von 7 bis 12 Uhr alle zehn Minuten vom Hauptbahnhof zum Neckarpark (Stadion), im Anschluss alle 15 Minuten. Letzte Fahrt ist um etwa 15.52 Uhr. Zusätzlich fahren auf der Linie U 12 zwischen Remseck und Dürrlewang 80 Meter lange Stadtbahnen. So sollten auch die letzten Teilnehmer im Erfolgsfall zum Empfang des VfB auf den Schlossplatz gelangt sein.

Haltestelle Schlossplatz gesperrt

Für alle weiteren Fans verkehren die S-Bahnen und Züge des VVS planmäßig. Allerdings rechnet die Stadt damit, dass mögliche Feierlichkeiten sich deutlich spürbar auf den Verkehr auf dem City-Ring auswirken werden – samstags, aber auch am Sonntag beim Empfang der Mannschaft. Vorausgesetzt der VfB gewinnt. Daher wird allen Fans empfohlen mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Allerdings ist die Stadtbahnhaltestelle Schlossplatz von Samstag, 24. Mai, bis voraussichtlich Sonntag in Richtung Bolzstraße aus Sicherheitsgründen gesperrt. Zusätzlich kann es laut SSB bei großem Andrang vorübergehend zur kompletten Schließung der Haltestelle kommen.

Nähere Infos gibt es im Internet unter www.stuttgart-lauf.de/anwohner und untzer vvs.de.