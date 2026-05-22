Nach einem ungefährdeten 3:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg ist die U19 des VfB DFB-Pokalsieger. Das Team von Trainer Rathgeb feiert ausgelassen. Wir haben die Bilder.

Die U19 des VfB Stuttgart hat mit einem souveränen 3:0-Sieg gegen die Junioren des VfL Wolfsburg den DFB-Pokal gewonnen. Vor der Rekordkulisse von 8040 Zuschauern im Babelsberger Karl-Liebknecht-Stadion sorgten Enis Redezepi (22.), Mirza Catovic (30.) und Neno Zezelj (88.) für den Erfolg der Schwaben, der zu keiner Zeit gefährdet war.

Unsere Empfehlung für Sie Junioren des VfB Stuttgart Die U 19 macht’s vor – und holt sich den DFB-Pokal Das Stuttgarter Team von Trainer Tobias Tobias Rathgeb besiegt den VfL Wolfsburg souverän mit 3:0. Das bedeutet Pokalsieg Nummer fünf für eine U 19 des VfB. Bereits zum fünften Mal konnten die Junioren des VfB den DFB-Pokal in die Höhe recken und sind somit dem Rekordpokalsieger SC Freiburg (sechs Pokalsiege) dicht auf den Fersen.

Veh, Allgaier, Zarrella – Prominenz auf den Rängen

Mit dem 3:0 kurz vor Schluss der Partie war der Deckel endgültig drauf, demzufolge bejubelten die Stuttgarter den Treffer besonders ausgelassen. Auf den Rängen tummelte sich neben der sportlichen Prominenz – wie beispielsweise dem VfB-Trio Dietmar Allgaier (Präsident), Alex Wehrle (Vorstandsvorsitzender) und Fabian Wohlgemuth (Sportvorstand) sowie dem VfB-Meistertrainer von 2007, Armin Veh – auch Prominenz aus dem Showgeschäft. Entertainer Giovanni Zarrella und seine Frau, die Moderatorin Jana Ina, ließen sich das Spiel ebenfalls nicht entgehen, denn ihr Sohn Gabriel schnürt für die U19 des VfB seine Fußballschuhe. Er wurde in der Nachspielzeit eingewechselt.

Nach dem Abpfiff brachen alle Dämme. Das Team von Trainer Tobias Rathgeb feierte den Pokalsieg mit den unzähligen VfB-Fans ausgelassen. Am Ende skandierten die Fans dann noch „Zieht den Bayern die Lederhosen aus“ – und wer weiß, vielleicht können die Profis am Samstag nachziehen und ebenfalls den DFB-Pokal gewinnen. Es fehlt nur noch ein Sieg.

Wir waren mit der Kamera vor Ort und zeigen in unserer Bildergalerie die schönsten Jubelfotos der VfB-Junioren – viel Spaß beim Durchklicken.