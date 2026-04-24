Der Sohn von Vereinslegende Jürgen Klinsmann, Jonathan, hat sich am Samstag bei einem Spiel schwer verletzt. Die Ultras des VfB zeigten beim Pokalhalbfinale ihre Anteilnahme.

Beim VfB Stuttgart versteht man sich als große Familie. Und in einer solcher ist es selbstverständlich, dass man sich um diejenigen kümmert, denen es gerade schlecht geht. Die Ultras des VfB Stuttgart haben deshalb beim DFB-Pokalhalbfinale gegen den SC Freiburg (Endstand: 2:1) mit einem großen Plakat an Jonathan Klinsmann gedacht – und ihm gute Besserung gewünscht.

Der Sohn von Vereinslegende Jürgen Klinsmann, der aktuell Torwart des italienischen Zweitligisten AC Cesena ist, hatte sich am vergangenen Samstag im Ligaduell gegen den FC Palermo in der Nachspielzeit schwer verletzt. Am Montag folgte die Diagnose: Klinsmann erlitt einen Halswirbelbruch, und muss folglich monatelang pausieren.

Klinsmann bedankt sich für Genesungswünsche

Bei Instagram meldete sich der 29-Jährige nach seiner Horror-Verletzung zu Wort. „Leider ist meine Saison am Samstag geendet.“ Klinsmann Junior weiter: „Ich möchte mich bei allen Helfern, dem Krankenhaus hier in Palermo und den Fans beider Klubs für die Genesungswünsche bedanken.“ Auch seiner Familie und seinen Freunden dankte der Torhüter.

Wann Klinsmann nach der bevorstehenden Reha wieder auf dem Platz stehen wird, ist noch unklar. Der Unterstützung der Fans aus Stuttgart kann er sich jedoch sicher sein. In einer Familie hält man schließlich zusammen – in guten wie in schlechten Zeiten.