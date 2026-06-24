Der TVB Stuttgart spielt in der ersten DHB-Pokal-Runde in Horkheim, Frisch Auf Göppingen feiert in Saarlouis ein Wiedersehen mit Markus Baur.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

Die Auslosung der ersten DHB-Pokal-Runde (21. und 23. August) brachte für die württembergischen Clubs interessante Lose. Bundesligist TVB Stuttgart hat mit der Partie bei Drittligist TSB Heilbronn-Horkheim eine kurze Anreise. Frisch Auf Göppingen freut sich auf ein Wiedersehen mit seinem Ex-Trainer Markus Baur. Der Weltmeister von 2007 ist Sportdirektor bei der HG Saarlouis, die in der Aufstiegsrunde zur zweiten Liga scheiterte.

 

Erstrundenspiele

Südgruppe

SG Hanau - HC Erlangen

TV Großwallstadt - HBW Balingen-Weilstetten

Eulen Ludwigshafen - HSG Wetzlar

SV Salamander Kornwestheim - Rhein-Neckar Löwen

SG Pforzheim/Eutingen - SG BBM Bietigheim

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HG Saarlouis - Frisch Auf Göppingen

TSB Heilbronn-Horkheim - TVB Stuttgart

TV Gelnhausen - TV Hüttenberg

EHV Aue - HC Elbflorenz Dresden

HC Oppenweiler/Backnang - HSC 2000 Coburg

Nordgruppe

TuSEM Essen - SC DHfK Leipzig

HSG Krefeld-Niederrhein - VfL Eintracht Hagen

ASV Hamm-Westfalen - Dessau-Roßlauer HV

TuS Vienhorst - 1. VfL Potsdam

Tus Ferndorf - TSV Hannover-Burgdorf

TSV Bayer Dormagen - ThSV Eisenach

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TSV Altenholz - VfL Lübeck-Schwartau

TV Emsdetten - TuS N-Lübbecke

MTV Braunschweig - HSV Hamburg

TuS Spenge - GWD Minden

Longericher SC - HSG Nordhorn-Lingen

Termine DHB-Pokal

1. Runde: 21. und 23. August 2026

2. Runde: 22. bis 24. September 2026

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Achtelfinale: 11. und 12. November 2026

Viertelfinale: 16. und 17. Dezember 2026

Final4: 10. und 11. April 2027