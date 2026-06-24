Das sind die Gegner der württembergischen Clubs

Der TVB Stuttgart spielt in der ersten DHB-Pokal-Runde in Horkheim, Frisch Auf Göppingen feiert in Saarlouis ein Wiedersehen mit Markus Baur.

Jürgen Frey 24.06.2026 - 12:32 Uhr

Die Auslosung der ersten DHB-Pokal-Runde (21. und 23. August) brachte für die württembergischen Clubs interessante Lose. Bundesligist TVB Stuttgart hat mit der Partie bei Drittligist TSB Heilbronn-Horkheim eine kurze Anreise. Frisch Auf Göppingen freut sich auf ein Wiedersehen mit seinem Ex-Trainer Markus Baur. Der Weltmeister von 2007 ist Sportdirektor bei der HG Saarlouis, die in der Aufstiegsrunde zur zweiten Liga scheiterte.