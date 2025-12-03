Diagnosen auf Social Media Was, wenn ADHS zur Identität wird?
Immer mehr Menschen bekommen die Diagnose ADHS. Woran aber liegt das? Ein betroffener Psychologe, ein Psychotherapeut und eine Soziologin sehen darin auch gesellschaftliche Ursachen.
Der Hashtag #adhd hat auf TikTok weit über 40 Milliarden Aufrufe. ADHS-Diagnosen steigen seit Jahren kontinuierlich an. Während viele Betroffene sich inzwischen eher als „neurodivergent“ sehen und damit die Andersartigkeit der Funktion ihres Gehirns betonen, leiden andere derart stark unter ihren Symptomen, dass ihr Leben erheblich beeinträchtigt ist.