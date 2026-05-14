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Diamantene Hochzeit in Schönaich Erst Haus gebaut und dann geheiratet

Diamantene Hochzeit in Schönaich: Erst Haus gebaut und dann geheiratet
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Sind seit 60 Jahren verheiratet: Ernst und Helga Ulmer. Foto: Holger Schmidt

Das Schönaicher Ehepaar Ernst und Helga Ulmer feiert an Himmelfahrt im Familienkreis Diamantene Hochzeit.

An Christi Himmelfahrt feiert das Schönaicher Ehepaar Ernst und Helga Ulmer seine Diamentene Hochzeit. Geheiratet haben die beiden am 14. Mai 1966 in Leinfelden. Mit den Jubilaren freuen sich ihre beiden Töchter und die beiden ebenfalls schon lange erwachsenen Enkel.

 

Wann und wo sich die aus Stuttgart-Vaihingen und Leinfelden stammenden Jubilare kennen gelernt haben, das wissen sie noch immer, als ob es gestern war. „Am 30. April 1962, beim Maitanz in der Filderhalle Leinfelden“, kommt die Antwort der beiden wie aus der Pistole geschossen. „Da hat’s gleich gefunkt“, fügt Helga Ulmer lächelnd hinzu.

Flitterwochen in Südtirol

Sechs Wochen später musste der junge Mann erst einmal zur Bundeswehr. Anschließend kehrte Ernst Ulmer in seinen erlernten Beruf als Gas- und Wasserinstallateur zurück, während Helga Ulmer bereits 1964, mit gerade einmal 19 Jahren, Filialleiterin beim Konsum in Stuttgart-Degerloch wurde. Ab 1965 bauten sie - noch unverheiratet - auf dem Grundstück seines Großvaters in Schönaich das eigene Haus, wo sie noch heute wohnen und sich wohlfühlen. Erst als dieses Werk vollendet war, traten sie vor den Standesbeamten und feierten am Tag darauf eine große Hochzeit mit anschließenden Flitterwochen in Südtirol.

1969 kam der Sohn Klaus zur Welt, der aber durch einen tragischen Verkehrsunfall bereits 1974 verstarb. 1973 und 1976 wurden die beiden Töchter Sandra und Nicole geboren. Die ältere Tochter wohnt in Böblingen, die jüngere betreibt mit ihrem Mann und einem der beiden Enkelsöhne in Magstadt einen Bauernhof mit Hofladen, auf dem besonders Ernst Ulmer immer wieder gerne mit anpackt und jede Woche in Böblingen den Marktstand mit auf- und abbaut.

„Wir arbeiten beide gerne im Garten“, erklärt Helga Ulmer zudem mit Blick auf die liebevoll hinter dem eigenen Haus angelegten Gemüsebeete. Im Haushalt machen die beiden viel gemeinsam. „Ich kann alles, bloß nicht kochen“, sagt schmunzelnd der Ehemann. Außerdem engagierte sich Helga Ulmer über 30 Jahre ehrenamtlich im Seniorentreff. Und auch die regelmäßige Gymnastik beim TSV Schönaich durfte nicht fehlen, ebenso wie viele Radtouren unter anderem entlang der Donau.

Auf Reisen viel von der Welt gesehen

Miteinander gepflegte Passion der rührigen Diamanthochzeiter war und ist neben der allmorgendlichen Lektüre der Böblinger Kreiszeitung das Reisen. „Wir haben so viel gesehen auf der Welt“, blicken sie zufrieden zurück. Sie waren schon in Ägypten und Israel, haben Kreuzfahrten unternommen und sind vor allem sehr viel in Europa unterwegs. Die langen Flugreisen haben sie allerdings aufgegeben.

Dafür fahren sie schon demnächst für eine Woche in den Schwarzwald und dann für eine Woche an den Bodensee. Aber davor wird am Himmelfahrtstag das besondere Ehejubiläum begangen. Nach der Kirche geht es mit der Familie zum Essen beim heimischen Italiener.

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