Diamantene Hochzeit in Schönaich Erst Haus gebaut und dann geheiratet
Das Schönaicher Ehepaar Ernst und Helga Ulmer feiert an Himmelfahrt im Familienkreis Diamantene Hochzeit.
Das Schönaicher Ehepaar Ernst und Helga Ulmer feiert an Himmelfahrt im Familienkreis Diamantene Hochzeit.
An Christi Himmelfahrt feiert das Schönaicher Ehepaar Ernst und Helga Ulmer seine Diamentene Hochzeit. Geheiratet haben die beiden am 14. Mai 1966 in Leinfelden. Mit den Jubilaren freuen sich ihre beiden Töchter und die beiden ebenfalls schon lange erwachsenen Enkel.