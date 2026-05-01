Dick Brave and the Backbeats: Dick Brave darf gerne „Stuggi“ sagen

Es gibt keinen Dresscode, am Donnerstagabend, die Menge ist bunt und zum allergrößten Teil in Zivil, aber unter den 1300 Zuschauern im ausverkauften Wizemann stechen doch einige heraus, die seltsame Hemden und Kleider tragen, Polka Dots und so. Zu Gast ist Dick Brave, ein Sänger, der vielleicht den Rock’n’Roll miterfunden hat, aber nicht annähernd so alt aussieht. Er schmachtet, rockt und singt ein großes Sortiment sehr wohlbekannter Hits, und er war schon einmal da, vor zwölf Jahren. „Es ist lange her und mein Deutsch ist nicht besser geworden, aber ich glaube, deins auch nicht“, sagt er zu einem Zuschauer, weit vorne. „Ah, kidding!“ – er scherzt nur. Und Stuttgart hört es gerne, wenn Dick Brave, der Mann mit dem schweren Akzent, es liebevoll „Stuggi“ nennt.

Dick Brave nahm das deutsche Publikum erstmals mit auf Zeitreisen im Jahr 2002. Zwölf Jahre lang hielt er sich nicht nur von Stuttgart fern, sondern scheute die Öffentlichkeit ganz allgemein. Erst im Oktober 2025 kehrte er zurück, trat seither in verschiedenen Showformaten auf. Er wurde vermisst, daran besteht kein Zweifel, er genießt es und er singt im Wizemann zuerst ein Stück, das man von Take That kennt: „Back for Good“.

Ein Mann, der mit dem Kontrabass tanzt

Eine glänzende Rock’n’Roll-Band begleitet Dick Brave, ein Mann, der mit dem Kontrabass tanzt, nur einmal kurz zum E-Bass wechselt, ein Pianist, der mit seinen Tasten davon zu fliegen scheint, knackige, knallende Gitarrenklänge und ein Schlagzeuger, der voller Hingabe die geradlinige Wucht in seine Trommeln klopft. The Backbeats, so heißt diese Band. Und Dick Brave versteht sich auf die Originale aus den 1950er, 1960er Jahren so gut, wie auf all die Popsongs, die er auf der Zeitspur von dort in die Gegenwart aufgelesen hat, und denen er frech und lässig das knapp geschneiderte Rockabilly-Hemd anzieht.

„Take on me“ zum Beispiel wurde einst gesungen von a-ha aus Norwegen – Dick Brave beginnt es in einer langsamen, aber sehr rhythmischen Doo Wop-Version, schmückt es mit kleinen Jodlern hier und da, zieht dann das Tempo an. George Michaels „Freedom“ verwandelt Brave indes gleich in einen waschechten Cowboysong. Und bei Taylor Swifts „Shake it off“ (Dick Brave traf die Sängerin persönlich, das behauptet er) hämmert das Piano und die Gitarre zuckt.

Sohn eines Bundeswehrkoches aus Soest

Schließlich tauchen Dick Brave und seine Begleiter ganz ein in die Vergangenheit und bringen Elvis auf die Bühne – so authentisch wie möglich, also versammelt um ein einziges Bühnenmikrofon, viel leiser, als während ihres restlichen Konzertes, und doch mitreißend – mit „All shook up“ und „Teddy Bear“, gefolgt auf leisem, leidenschaftlichem Fuße von Eddie Cochrans „Summertime Blues“, Jerry Lee Lewis „High School Confidental“. „La Bamba“ sang Dick Brave zuvor schon, nun stimmt er „Boena Sera“ von Louis Prima an, macht einen Zeitsprung und landet bei „The Winner takes it all“, das er als Nachtclubballade beginnen lässt, ehe er Gas gibt und dabei gleich Duran Durans „Ordinary World“ mitnimmt.

Tun wir so, als wüsten wir nicht längst, dass dieser cool gegelte, lässig schwingende Revivalist nicht in Wirklichkeit der Sohn eines Bundeswehrkoches aus Soest in Nordrhein-Westfahlen ist. Dick Brave war einst in dieser Stadt stationiert und traf dort einen anderen Sänger, der Sasha heißt. Für den abwesenden Kollegen nimmt er ein wenig Applaus mit, am Donnerstagabend. Er verabschiedet sich mit einem „Grande Finale“, das nicht kurz ausfällt – nach Elton Johns „I’m still standing“ erweist er der großen Rock-Lady Tina Turner die Ehre mit „What’s Love got to do with it“, und er rockt „I junst can’t get enough“ von Depeche Mode.

Tief verwurzelt ist im Rock ’n’ Roll.

Dick Brave and the Backbeats verlassen die Bühne. Sie werden vom Publikum zurückgerufen, sie kehren wieder – und wie groß ist das Entzücken, als sie ihre Zugabe mit einem Stück beginnen, das Carole King, lange vor ihren eigenen Erfolgen als Sängerin, Bobby Vee auf den Leib schrieb. „Take good care of my Baby“ stammt aus dem Jahr 1961 – das Stuttgarter Publikum singt es mit und versucht sich in Tanzschritten, noch ehe es entdecken darf, dass auch Michael Jacksons „Black and White“ sehr tief verwurzelt ist im Rock ’n’ Roll.