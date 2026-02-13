Im Hinblick auf all das, was im und bis zum Sommer auf der Landesstraße 1100 zwischen Marbach und Murr geschehen soll, überschlagen sich gerade die Ereignisse. Am Wochenanfang hatte das Regierungspräsidium Stuttgart (RP) mitgeteilt, dass die Murrbrücke vor dem Abzweig nach Benningen unter Vollsperrung, aber dafür im Expresstempo, neu gebaut werden soll. Zuvor hatte es geheißen, der Verkehr werde so gut wie immer an der Engstelle vorbeifließen können, weil die jetzige abgängige Brücke durch zwei neue Brücken ersetzt werde. Die alte Konstruktion wäre erst abgerissen worden, sobald die erste der beiden neuen hätte passiert werden können.