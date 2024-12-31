Aus Angst vor gefährlichen Bakterien steigt im Handel der Umsatz von Desinfektionsmitteln. Für gesunde Menschen unnötig, sagen Experten. Zumal einfache Hygieneregeln in vielen Haushalten nicht beachtet werden.
13.05.2026 - 12:56 Uhr
Sie sitzen auf den Händen, den Tastenfeldern von Bankautomaten oder an den Türgriffen der U-Bahn: Bakterien auszuweichen ist unmöglich – und unnötig. Denn nur wenige sind so gefährlich wie der berüchtigte Ehec-Erreger. Wir klären Sie über die wichtigsten Irrtümer im Umgang mit Bakterien auf: