Die Akte Adolf Rosenberger: Porsche stellt sich ein zweites Mal seiner NS-Vergangenheit

Diese Vorwürfe wollte Porsche nicht auf sich sitzen lassen. Im Sinne des Konzerns geschönt sei die 2017 veröffentlichte Arbeit des renommierten Stuttgarter Historikers Wolfram Pyta mit dem Titel „Porsche – Vom Konstruktionsbüro zur Weltmarke“. Im Zentrum der damaligen Kritik: die Darstellung der Beziehung zwischen Firmengründer Ferdinand Porsche zu seinem jüdischen Kompagnon Adolf Rosenberger während und nach der NS-Zeit. Diese Kritik wog umso schwerer, weil sie auch von Seiten der Familie des Mitgründers der Weltmarke geäußert worden war.