Die besten Betriebsrestaurants Die besten Kantinen sind in Baden-Württemberg
Von wegen Currywurst mit Pommes: Beim Kantinentest 2026 sind Betriebe in Weilimdorf, Karlsruhe, Heilbronn und Ulm unter den Erstplatzierten
Von wegen Currywurst mit Pommes: Beim Kantinentest 2026 sind Betriebe in Weilimdorf, Karlsruhe, Heilbronn und Ulm unter den Erstplatzierten
Was macht eine gute Kantine aus? Was brauchen Mitarbeiter, um nicht nur satt zu werden? Diese Fragen wurden bei der Food & Health Convention auf dem Bildungscampus in Heilbronn diskutiert.