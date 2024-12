Das sind 10 der schönsten Häuser in Stuttgart und der Region

Vom radikal reduzierten und dennoch bezahlbaren Bungalow bis zur perfekt sanierten Gründerzeitvilla auf der Halbhöhe: Eine Rückschau auf gelungene Umbauten und neue Wohnhäuser in Stuttgart und anderen begehrenswerten Lagen.

Die Zeiten für Bauherren und Planer sind wahrlich herausfordernd, und doch erwies sich die Architektur auch im Jahr 2024 wieder als erstaunlich widerstandsfähig und innovativ. Die Zukunft findet schon heute statt, das zeigt sich an den zahlreichen nachhaltigen, weil klimaschonenden Projekten. Das Bauen im Bestand wird immer wichtiger, genauso wie die sensible Nachverdichtung in der Stadt.