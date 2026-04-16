Die besten Kantinen Bei den Betriebsrestaurants liegt Baden-Württemberg vorn
Von wegen Currywurst mit Pommes: Beim Kantinentest 2026 sind Betriebe in Weilimdorf, Karlsruhe, Heilbronn und Ulm unter den Erstplatzierten
Von wegen Currywurst mit Pommes: Beim Kantinentest 2026 sind Betriebe in Weilimdorf, Karlsruhe, Heilbronn und Ulm unter den Erstplatzierten
Was macht eine gute Kantine aus? Was brauchen Mitarbeiter, um nicht nur satt zu werden? Diese Fragen wurden bei der Food & Health Convention auf dem Bildungscampus in Heilbronn diskutiert.