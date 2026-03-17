Die besten Saunen Deutschlands Wunnebad Winnenden steigt im Ranking um fast 500 Plätze – neue Sauna begeistert
Das Wunnebad in Winnenden gehört plötzlich zu den beliebtesten Saunen Deutschlands. Dennoch ist das Projekt vor Ort nicht unumstritten.
Das Wunnebad in Winnenden gehört plötzlich zu den beliebtesten Saunen Deutschlands. Dennoch ist das Projekt vor Ort nicht unumstritten.
Es gibt Orte, an denen Menschen freiwillig schwitzen – und am Ende trotzdem glücklicher hinausgehen. Saunen gehören dazu. Der Duft von Holz, ein Aufguss, der zischend auf die heißen Steine trifft, und anschließend der Sprung ins kalte Wasser: Für viele ist das die perfekte Kurzflucht aus dem Alltag. Doch wo funktioniert dieses Versprechen am besten? Und wo bleibt die Erholung auf der Strecke?