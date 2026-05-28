Die Bestseller-Kolumne Sich gemein machen mit der guten Sache
Katrin Eigendorf berichtet als Reporterin von den Kriegen dieser Welt. Dirk Steffens nimmt die ökologische Krise in den Blick. Als Journalisten haben beide etwas gemeinsam.
Katrin Eigendorf berichtet als Reporterin von den Kriegen dieser Welt. Dirk Steffens nimmt die ökologische Krise in den Blick. Als Journalisten haben beide etwas gemeinsam.
Der Journalismus (und mit ihm die Journalisten) sind bei einem Teil der Gesellschaft ziemlich in Verruf geraten. Es gibt Menschen, die sind überzeugt, dass wir jeden Tag von linksgrün-versifften Oberzensoren Anweisungen erhalten, was wir schreiben, senden oder berichten dürfen. Oder sogar von Echsenwesen. Von jüdischen, russischen und kapitalistischen Weltverschwörungen gar nicht zu reden.