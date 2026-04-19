 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Kultur

  4. Willkommen im Cottage!

Die Bestseller-Kolumne Willkommen im Cottage!

Die Bestseller-Kolumne: Willkommen im Cottage!
1
Sie sind durch die Verfilmung von „Heated Rivalry“ ganz schön berühmt geworden: Hudson Williams (l.) und Connor Storrie. Foto: dpa/picture alliance

Eigentlich sollte es hier um die neuen Thriller von Marc Elsberg und Romy Fölck gehen. Aber dann kamen zwei Eishockeyspieler dazwischen. Wie das?

Das hier sollte eine Kolumne über zwei brave deutsche Thriller werden, die es auf die Bestsellerliste geschafft haben. Und so wäre auch beinahe gekommen, hätte ich nicht (aus privatem Interesse) nebenbei noch „Heated Rivalry“ (Spiegel-Bestseller Belletristik Paperback Platz 23, Second Chances Verlag, 448 Seiten, 20 Euro) gelesen. Besser gesagt: verschlungen. Und daher geht es hier zunächst einmal um Ilya und Shane.

 

Um wen? Sollten Sie sich das gerade gefragt haben, gehören Sie zur schwindenden Zahl an Menschen, die von dem Hype um die Story über zwei Eishockeystars, die sich Hals über Kopf ineinander verlieben, noch nichts mitbekommen haben. Möglicherweise lebten Sie monatelang auf einer einsamen Nordsee-Insel, abgeschnitten von der Zivilisation. Denn überall andernorts ist der Roman von Rachel Reid und vor allem seine Verfilmung als Mini-Serie zu einem popkulturellen Phänomen angewachsen. Fans geben Unmengen von Geld aus für Jacken, wie sie die Hauptdarsteller tragen, diskutieren jedes einzelne Detail der Geschichte und feiern auf „Heated Rivalry“-Parties von Berlin bis Taipeh, von New York bis Bangkok – viele unter dem Motto „I’m coming to the cottage“, jenem entscheidenden Satz, der die Beziehung der beiden Protagonisten in eine neue Dimension katapultiert.

Im Überschwang der Gefühle

Die Story ist rasch erzählt: der (heimlich) schwule junge Kanadier Shane Hollander und der bisexuelle Russe Ilya Rozanov sind Stars der nordamerikanischen Eishockeyliga. Eishockey gilt noch immer als extrem maskuliner Sport, folglich inszenieren sich die beiden jungen Männer als ebenso eiskalte Rivalen. Zwischen den beiden entwickelt sich jedoch hinter den Kulissen eine erst sexuelle, dann respektvolle, dann zärtliche Beziehung, die unbedingt geheim bleiben muss. Bis der Überschwang der Gefühle so groß ist, dass sie es kaum noch aushalten können.

„Heated Rivalry“ gehört zu einem Genre, das als „MM-Romance“ bezeichnet wird, Liebesgeschichten zwischen zwei Männern mit durchaus deftigen pornografischen Passagen, gerichtet an ein überwiegend heterosexuelles weibliches Publikum. Meistens ist das Kitsch. Aber Rachel Reid beschreibt die Gesten, die Blicke, das Begehren und die Angst vor den eigenen Gefühlen so delikat und mit so subtilem Gespür für die Psychologie der Figuren, dass wohl noch keine große Literatur entsteht, aber deutlich mehr als Triviales.

Unsere Empfehlung für Sie

„Heated Rivalry“: das Finale: „Sex gehört nun mal zu dieser Story“

„Heated Rivalry“: das Finale „Sex gehört nun mal zu dieser Story“

Am 13. März läuft bei HBO das Finale von „Heated Rivalry“. Auch in Deutschland feiert die Serie um schwule Eishockeyspieler Erfolge. Wie hat ihr Erfinder Jacob Tierney das gemacht?

Mittlerweile gibt es unzählige Theorien darüber, was den Erfolg der Serie und der Bücher („Heated Rivalry“ ist Teil einer Reihe) ausmacht. Die am häufigsten genannte lautet: Ilya und Shane bedienen das klassische Bild von Männlichkeit in einem ohnehin stark maskulin geprägten Sportumfeld wie dem Eishockey. Auf dem Eis schenken sie sich nichts (Shane weist empört die Vermutung zurück, er könne Ilya aus Liebe gewinnen lassen). Gleichzeitig begegnen sie sich auf Augenhöhe, respektieren die Grenzen des anderen, reden, wenngleich zögernd, über ihre Gefühle. Sie sind also zugleich männlich und zärtlich, wettbewerbsorientiert und aufmerksam. Dass diese Kombination bei Frauen weltweit so gut ankommt, sagt viel über den Zustand der heterosexuellen Männlichkeit aus.

Mein Instagram-Feed quillt inzwischen mit „Heated Rivalry“-Content über. Unter all dem Fandom-Diskussionen stieß ich auf eine weitere Erklärung einer Literaturwissenschaftlerin für den Erfolg des Romans. Rachel Reid konzentriere sich ganz auf die zentrale Liebesgeschichte. Alles andere (Shanes Autismus, Ilyas lieblose Familie und der Selbstmord seiner Mutter) ordnet sich dem unter. Marc Elsberg hätte sich in seinem Ökothriller „Eden“ (Spiegel-Besteller Belletristik Hardcover Platz 10, Blanvalet, 768 Seiten, 28 Euro) besser mal dieses Prinzip zu eigen gemacht.

Das Cover des neuen Eslberg-Thrillers Foto: Verlag

Stattdessen irrlichtert sein Roman durch die Welt: mal in den Amazonas, mal nach Mailand, mal nach Triest, mal auf einen sächsischen Bauernhof, mal nach Berlin an die Seite der deutschen Umweltministerin. Überall geht gerade die Welt unter. Auf weit über 700 Seiten häufen sich die von einer Künstlichen Intelligenz vorausgesagten Ökokatastrophen: Die Böden übersäuern, die Fische sterben, das Plankton breitet sich aus, Sandstürme rasen über Berlin, das Trinkwasser versiegt. Diese zerfasernde Geschichte können auch der farblose Influencer Linus sowie seine Freundin, die ökoaktivistische Meeresbiologin Sarah, als Hauptfiguren nicht zusammenhalten.

Der Gefahr, die Übersicht über ihre Roman-Schauplätze zu verlieren, ist Romy Fölck mit ihrem Psychothriller „Fünf Fremde“ (Spiegel-Bestseller Belletristik Paperback Platz 28, Lübbe, 384 Seiten, 22 Euro) nicht erlegen. Ihr Buch spielt auf der winzigen sturmumtosten Insel Neuwerk, die zwar zu Hamburg gehört, aber vor der niedersächsischen Küste bei Cuxhaven liegt.

Das Cover des neuen Fölck-Thrillers Foto: Verlag

Bei gerade mal 30 Einwohnern hat das Eiland eine erstaunlich hohe Mordquote. Neben Fölcks Buch gibt es eine Menge weiterer Neuwerk-Krimis und sogar ein „Tatort“ hatte die Insel als Schauplatz. In „Fünf Fremde“ liegt der Todesfall schon eine Weile zurück. Ein aufwendig inszenierter Rachefeldzug bringt auf dem begrenzten Insel-Raum mehrere Menschen zusammen, die ein dunkles Geheimnis miteinander teilen – das klassische, als „locked room“ bezeichnete Krimiprinzip, das seit Agatha Christies Zeiten immer noch so glänzend funktioniert. Fölcks Buch ist flott erzählt, mit ausreichend dramaturgischem Geschick und maritimem Lokalkolorit.

Und dennoch: In diesem Sommer steht bei mir zufällig im Zuge einer Wattwanderung ein Ausflug nach Neuwerk an. Normalerweise verbinde ich bei solchen Besuchen den Ort mit den Schauplätzen der Bücher, die ich kurz zuvor gelesen habe. Diesmal, vermute ich, kommen mir jedoch nicht Fölcks Krimi-Tote in den Sinn. Sondern einzig und allein die Frage: Wäre hier nicht ein idealer Rückzugsort für Ilya und Shane? „I am coming to the Neuwerk-cottage.“

Weitere Themen

Konzert in Stuttgart: „Wo ist der Coole?“ – So war‘s beim Klassik-Rap von Samy Deluxe im Hegelsaal

Konzert in Stuttgart „Wo ist der Coole?“ – So war‘s beim Klassik-Rap von Samy Deluxe im Hegelsaal

Samy Deluxe vereint mit seinem neuen Orchesterprojekt Hip-Hop-Songs mit klassischen Instrumenten: Kritik und Setlist vom Auftritt im Hegelsaal der Liederhalle.
Von Swantje Kubillus
Konzert in der Liederhalle: Martynas Levickis und The Knights bringen im Beethovensaal alles durcheinander

Konzert in der Liederhalle Martynas Levickis und The Knights bringen im Beethovensaal alles durcheinander

Der Akkordeonist Martynas Levickis und das Kammerorchester The Knights sind in Stuttgart aufgetreten. Und wie war’s?
Von Susanne Benda
Stuttgarter Festival „3 Tage frei“: Gender, Gold und große Gefühle: Wie das Festival der freien Szene überrascht

Stuttgarter Festival „3 Tage frei“ Gender, Gold und große Gefühle: Wie das Festival der freien Szene überrascht

Beim Landesfestival der freien Szene kratzten Performerinnen an Mythen und Geschlechternormen. Performances von Tanz bis Theater zeigten Positionen zwischen Provokation und Poesie.
Von Andrea Kachelrieß
Stuttgarter Punkrockband: Schmutzgart für immer! Wie war’s beim Tourfinale von Schmutzki im LKA?

Stuttgarter Punkrockband Schmutzgart für immer! Wie war’s beim Tourfinale von Schmutzki im LKA?

Das hat Tradition: Die Stuttgarter Punkrock-Band beendet ihre Tournee mit einer Party im Stuttgarter LKA. War’s auch diesmal gut?
Von Björn Springorum
Staatstheater Stuttgart: Opernhaus-Sanierung in Stuttgart: ein ewiger Aprilscherz?

Staatstheater Stuttgart Opernhaus-Sanierung in Stuttgart: ein ewiger Aprilscherz?

Stuttgart spart sich die Kultur. Das weckt Appetit. Warum für die Staatstheater mitzahlen, fragt die SPD. Ja, warum eigentlich? Vielleicht aus Stolz? Ja, warum eigentlich nicht?
Von Nikolai B. Forstbauer
Architektur in Stuttgart: Plötzlich charmant – Stuttgarter Weissenhofsiedlung erstrahlt neu

Architektur in Stuttgart Plötzlich charmant – Stuttgarter Weissenhofsiedlung erstrahlt neu

Die Ersatzwohnhäuser aus den 1950ern in der Stuttgarter Weissenhofsiedlung, einst trist, wirken nun frisch. Was steckt hinter dieser Verwandlung ? Eine Bildergalerie gibt Einblicke.
Von Nicole Golombek
Netflix und Co. Streamingtipps: Die 10 besten neuen Serien im April

Netflix und Co. Streamingtipps Die 10 besten neuen Serien im April

Elle Fanning entdeckt OnlyFans, Zendaya und Sydney Sweeney werden erwachsen, und „Stranger Things“ ist doch noch nicht ganz vorbei: Diese Serien sollten Sie im April nicht verpassen.
Von Gunther Reinhardt
„Tatort“-Vorschau: Friedemann Berg kehrt zurück

„Tatort“-Vorschau Friedemann Berg kehrt zurück

Eine Nacht, ein Mord und drei Schauplätze – im „Tatort“ aus dem Schwarzwald wollen Friedemann Berg und Franziska Tobler herausfinden, was wirklich in einem Freiburger Club geschah.
Von Carolin Klinger
Kunststadt Stuttgart: Eine Stadt, viel Kunst – so geht Stuttgart-Werbung!

Kunststadt Stuttgart Eine Stadt, viel Kunst – so geht Stuttgart-Werbung!

Galerienrundgang mit 23 Privatgalerien, tolle Ausstellungsstarts im Kunstgebäude, Iran-Spannung in der Staatsgalerie: Die Kunst katapultiert Stuttgart ins Rampenlicht.
Von Nikolai B. Forstbauer
Jahreszeitliche Verwirrungen: Der Sommer der Rolling Stones vor dem Herbst von Céline Dion

Jahreszeitliche Verwirrungen Der Sommer der Rolling Stones vor dem Herbst von Céline Dion

Sommerfestival im Oktober? Frühsommer im Mai? Neue Songs der Rolling Stones und von Céline Dion kommentieren die Relativität der Jahreszeiten. Zwergflusspferde am Neckar tun das ihre.
Von Michael Werner
Weitere Artikel zu Kommentar
 
 