Architektur in Stuttgart „Die bloße Vernunft verbietet den Abriss“ – Kampf für den Erhalt des Wittwer
19.05.2026 - 15:45 Uhr
Das Wittwer-Haus im Herzen Stuttgarts ist ein gutes Beispiel für diesen geliebten wie gehassten Baustil Brutalismus. Dabei bedeutet der Begriff keineswegs brutal, auch wenn die Assoziation beim Anblick der Bauten naheliegen mag. Die doppeldeutige Bezeichnung geht auf den Architekten Le Corbusier zurück und steht für „béton brut“, den rohen Beton. Das markante Stuttgarter Gebäude soll abgerissen werden, was bei vielen Bürgern und Leuten vom Fach auf großes Unverständnis stößt. Der Architekt Oliver Elser engagiert sich bei der Initiative #SOSBrutalism und sagt, was in Stuttgart seiner Ansicht nach gerade brutal schief läuft.