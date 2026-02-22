Die großen Olympia-Stars Deshalb überstrahlt Johannes Hösflot Kläbo alle
Der norwegische Langläufer holt sechsmal Gold. Um zu den Stars der Winterspiele 2026 zu gehören, sind mindestens drei Olympiasiege nötig – Deutschland ist nicht vertreten.
Wenn eine Goldmedaille für den größten Philosophen der Winterspiele ausgelobt worden wäre, Johannes Rydzek hätte beste Aussichten gehabt, sie abzuräumen. „Manchmal geht es sich eben nicht ganz aus“, sagte der Kombinierer, der 2018 in Pyeongchang Einzel-Gold gewonnen hatte, diesmal im Val di Fiemme aber leer ausgegangen war, „bei Olympischen Spielen zerplatzen viele Träume – auf jeden Fall mehr als in Erfüllung gehen.“ Für das Team D galt dies ganz besonders.