Der vollelektrische Kompaktwagen CLA gilt als Hoffnungsträger von Mercedes. Nun macht er sich in den Verkaufszahlen des Stuttgarter Autoherstellers bemerkbar.
07.10.2025 - 15:16 Uhr
Der Mercedes CLA hat bei Stuttgart Autobauer spürbare Auswirkungen auf die Absatzzahlen. Vor allem wegen dieses neuen Modells, das als Hoffnungsträger des Konzerns gilt, ist der Absatz reiner E-Fahrzeuge gegenüber dem Vorquartal um 22 Prozent auf 42.600 Autos gestiegen. Für diese Fahrzeuge erhalte man ein „exzellentes Feedback“, erklärte Vertriebschef Mathias Geisen.