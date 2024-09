Er ist einer der erfolgreichsten Schauspieler dieser Tage, nebenher auch ein gefragter DJ – und er fotografiert auch für sein Leben gern. In Düsseldorf zeigt eine bunte Schau Eidingers Schaffen mit der Kamera. Ist das so gut wie seine Kunst vor der Kamera?

Adrienne Braun 23.09.2024 - 15:13 Uhr

Gibt es eigentlich irgendetwas, was er nicht kann? Seit Jahren steht Lars Eidinger als Schauspieler auf der Bühne, ob in Berlin oder bei den Salzburger Festspielen. Er hat selbstverständlich auch schon inszeniert, im „Tatort“ gemordet und für seine Kino-Rollen allerhand Preise abgeräumt. Sogar als Talkmaster hat Lars Eidinger sich versucht bei einer eigenen Doku-Talkshow. Andere würden da in dem bisschen Freizeit, das da noch bleibt, vielleicht mal die Füße hochlegen – Lars Eidinger dagegen ist nächstens noch als DJ unterwegs, womit er inzwischen angeblich mehr Geld verdient als am Theater.