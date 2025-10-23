Die Stuttgarter und ihr Neckar Die Stadt am Fluss – in Untertürkheim wird sie zur Realität
Stuttgart-Untertürkheim feiert eine neugestaltete Uferpromenade im Lindenschulviertel. Doch der Bau einer Schwimmplattform im Neckar lässt auf sich warten.
Während man sich in Bad Cannstatt noch einige Jahre gedulden muss, herrscht im benachbarten Untertürkheim Partystimmung. Dort wird am am Samstag, 25. Oktober, das neu gestaltete Neckarufer im Lindenschulviertel von 15 bis 19 Uhr groß gefeiert. Keine Frage, Stuttgart ist in diesem Bereich dem Fluss definitiv ein Stück näher gerückt.