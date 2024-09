Wasen-Fans können es kaum erwarten: Am Freitag startet das Cannstatter Volksfest – weltweit das zweitgrößte seiner Art. Seit Wochen laufen auf dem großen Wasengelände am Neckar die Vorbereitungen. Bis Mitte Oktober geht die Sause. Zahlreiche Events finden statt, die wichtigsten Höhepunkte und Termine haben wir zusammengestellt:

Bei der offiziellen Eröffnungsfeier des Volksfests am 27. September um 16 Uhr darf auch in diesem Jahr der Fassanstich nicht fehlen. Traditionsgemäß übernimmt diese Aufgabe Oberbürgermeister Frank Nopper. In diesem Jahr findet der Anstich im Grandls Hofbräu Zelt statt. Erst danach startet auch in den anderen Zelten der offizielle Bierausschank.

Traditionell geht es auch am Sonntag danach zu: Am 29. September findet ab 11 Uhr der historische Volksfestumzug statt. Etwa 3600 Menschen aus dem ganzen Land ziehen in Trachtengruppen und -kapellen vom Kursaal zum Cannstatter Wasen. Rund 40 Festwagen mit vielen Pferden, Ochsen und Kühen werden erwartet.

Sparsame Schwaben sollten sich den VVS-Wasentag am 30. September vormerken. Gegen Vorlage eines gültigen Tickets gibt es besondere Rabatte und Angebote an den Ständen, so der Verkehrsbetrieb auf seiner Seite.

Wer plant, an einem Sonntag auf das Volksfest zu gehen, der kann sich außerdem die VVS-Sonntags-Frühschoppen-Aktionen in der Almhütte Royal vormerken: sie findet an jedem Wasen-Sonntag von 11.30 bis 15.30 Uhr in der Almhütte Royal statt. Neben Blasmusik und einem Tagesangebot zum Essen, bekommen alle, die ein gültiges VVS-Ticket an der Außenbar vorzeigen, noch eine Gratis-Käpsele von Stuttgarter Hofbräu (Kinder ein alkoholfreies Getränk 0,2 l).

In diesem Jahr finden außerdem zwei Familientage statt. Am 2. Oktober und am 9. Oktober (jeweils ein Mittwoch) dürfen sich Eltern und Kinder über verschiedene Vergünstigungen freuen. Viele Fahrgeschäfte reduzieren für Kinder die Preise. Außerdem versprechen die Veranstalter Luftballon-Künstler, Clowns, ein Märchenkarussell und vieles mehr – auch für die ganz kleinen Gäste.

Fußballfans sollten sich außerdem dem VfB-Wasentag vormerken, er findet am Dienstag, den 1. Oktober, statt. Ab 12 Uhr dürfen sich die Mitglieder des Vereins sowie Dauerkarteninhaberinnen und –inhaber über Rabatte freuen. Wer Glück hat, der könnte an diesem Tag auch das Fritzle auf dem Gelände entdecken.

Auch für den Tag der Deutschen Einheit haben sich die Veranstalter etwas besonderes ausgedacht. Im Albdorf findet am 3. Oktober, jeweils um 13 Uhr, 14.30 Uhr und 16 Uhr ein Bühnenprogramm statt. Im Mittelpunkt soll hier unter anderem die Württembergische Tracht stehen. Trachtenspezialist Amadeus will die neuesten Trends der Saison zeigen.

Für viele Menschen das Highlight überhaupt: das große Feuerwerk zum Schluss (Archivbild). Foto: Andreas Rosar Fotoagentur

Typischerweise auch weit über das Festgelände zu sehen: das große Feuerwerk zum Ende des Cannstatter Volksfestes. Das Musikfeuerwerk findet am 13. Oktober um 21.30 Uhr statt. Der Pyrotechnik-Weltmeister Joachim Berner plant, den Himmel über dem Wasen in ein Meer aus Lichtern und Farben verwandeln, heißt es in einer Ankündigung. Mehr als zehn Minuten soll das Feuerwerk dauern, zu dem ein mitreißendes Medley aus bekannten Hits erklingt.

Für all jene, die es vor allem in die Zelte zieht, haben wir einige der großen Partys und Events außerdem in einer Liste zusammengestellt:

Sonja Merz

-Die zweite große Reiterparty findet am Montag, 7. Oktober, zwischen 17 und 23 Uhr statt. Neben Bullriding wird es auch ein Gewinnspiel geben.

-Auch die Blaulichtparty, bei der unter anderem Polizisten und Rettungskräfte erwartet werden, geht in die zweite Runde: am Dienstag, 8. Oktober, von 17 bis 23 Uhr.

Klauss & Klauss

-Ein weiteres Mal findet auch die Wasen-Mallorca-Party statt. Am Sonntag, 6. Oktober, ab 17.45 Uhr, sind wieder Acts direkt vom Ballermann dabei: die Atzen, Julian Benz, Andy Luxx sowie Frenzy.

Göckelesmaier

-90 Jahre Göckelesmaier: Zur Feier des 90. Volksfests mit Göckelesmaier erwarten die Gäste viele Überraschungen, besonders am Jubiläumsabend (Mittwoch, 9. Oktober).

Schwabenwelt

-Night of the Champions: Eine Siegehrung für alle Sportler der Region. Diese Sonderaktion beginnt am Dienstag, 1. Oktober, sowie Mittwoch, 9. Oktober, jeweils ab 17.15 Uhr.

-Die große PS Wasenparty: Am Sonntag, 29. September, sowie Montag, 7. Oktober, findet jeweils ab 17.15 Uhr für alle Liebhaber des schwäbischen Automobils die Aktion „Heilix Blechle“ statt.

Wasenwirt

-Opening Cannstatter Volksfest: Am Freitag, 27. September, gibt es neben dem Fassanstich auch musikalische Unterhaltung. Im Zelt „Zum Wasenwirt“ sorgen zum Auftakt „Die Grafenbeger“ und „DJ Twenty B“ für die Musik.

-SWR3 Party: Am Samstag, 28. September, steht die traditionelle „SWR3 Party“ auf dem Programm, ebenso am 5. Oktober und 12. Oktober. Neben den DJs des Radiosenders SWR3 ist auch hier die Band „Die Grafenberger“ dabei.

-DASDING Wasenparty: An Montagen wird auf dem Wasen ebenfalls gefeiert, so auch bei dieser Party am 30. September. Am 9. Oktober findet eine Fortsetzung dieses Events statt.

-25 Jahre Gaydelight: Am Donnerstag, 10. Oktober, findet ab 18 Uhr der zweite Teil des 25-jährigen Jubiläums von Gaydelight statt. Alle Menschen der LGBTQ+ Community, ob altbekannt oder neu, sind dazu eingeladen. Moderiert wird das Event von Julian F. M. Stoeckel.

-Closing Cannstatter Volksfest: Zum Abschluss des Cannstatter Volksfestes 2024 am Sonntag, 13. Oktober, stehen ein weiteres Mal „Die Grafenberger“ und DJ Robin auf der Bühne.

Almhütte Royal

-Partygipfel: Am Dienstag, 8. Oktober, stürmen ab 17 Uhr Alexander Kerbst, Anna Maria Zimmermann, Markus Becker, Bianca & Ronny Becker, Marry, Der Zipfelbube und Jack Gelee den Partygipfel. Begleitet wird das Programm vom Zelt-Entertainer und DJ Thommy Wenzler.

-Wasengaudi goes Almhütte: Gute Laune und Partyspaß sind auch bei der Wasengaudi erwünscht, die am Donnerstag, 10. Oktober, ab 17.17 Uhr ins Zelt „Almhütte“ zurückkehrt.

Wer den ganz großen Andrang auf dem Wasen scheut, der sollte außerdem so manch anderen Termin im Blick behalten. Vor allem wenn große Konzerte oder Fußballspiele anstehen, wird in Bad Cannstatt so einiges los sein. Am Abend des 1. Oktober spielt der VfB Stuttgart gegen Prag – vor allem viele Fußballfans dürften vor dem Anpfiff um 18.45 Uhr wohl noch auf den Wasen kommen. Außerdem werden in Stuttgart am 3. Oktober Alice Cooper, am 8. Oktober Santiano, am 9. Oktober Brian Adams und am 11. Oktober Ski Aggu erwartet.