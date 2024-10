Sonja Zietlow bringt im Halloween-Special von „Die Verräter“ wieder einige Prominente dazu, sich von ihrer dunklen Seite zu zeigen. Wer lügt und wer sagt die Wahrheit?

Carolin Klinger 10.10.2024 - 22:00 Uhr

Große Hoffnungen hatte man bei RTL vor einem Jahr in die erste Staffel von „Die Verräter“ gesetzt – schließlich hatte das Format in anderen Ländern einen regelrechten Hype entfacht. So richtig wollte sich das Feuer in Deutschland nicht entzünden, die Einschaltquoten fielen vor allem bei der jungen Zielgruppe mäßig aus. Dabei handelt es sich um ein Reality-Format, das tatsächlich innovativ ist.