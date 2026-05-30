Die Welt der Luxusmarken: Was der Maybach-Enkel noch mit Mercedes zu tun hat

Wenn das Maybach-Schaudepot im September in der Fußgängerzone in Friedrichshafen seine Pforten öffnet, dann wird die Maybach-Stiftung mit ihrem Präsidenten Ulrich Schmid-Maybach einen wichtigen Meilenstein ihrer 20 Jahre währenden Tätigkeit erreicht haben. Denn bisher gibt es in Deutschland kein Museum, das die Erfindungen von Wilhelm Maybach und seinem Sohn Karl ins Zentrum stellt. Dabei waren sie nicht nur maßgeblich an der Erfindung des Motorrads und des Automobils beteiligt, sondern schufen auch Bahnbrechendes im Antrieb von Flugzeugen, Schiffen und der Eisenbahn.