Der zoologisch-botanische Garten in Stuttgart muss zunehmend auf den Klimawandel und die immer heißer werdenden Sommer reagieren. Was hilft den historischen Tulpenbäumen jetzt?
Statt weißen Blüten gibt es jetzt weiße Stämme im Maurischen Garten: Die Magnolienblüte ist in der Wilhelma zwar längst vorbei. Jetzt bieten die Bäume mit ihrem Blätterwerk im heißen Sommer auch Schatten. Damit das weiterhin so bleibt und die Bäume nicht krank werden, hat die Wilhelma besondere Maßnahmen für die historischen Pflanzen ergriffen und manche der Stämme der Magnolien weiß angestrichen. Baumexperte Clemens Hartmann erklärt, warum die historischen Pflanzen in Zeiten des Klimawandels besondere Pflege brauchen.