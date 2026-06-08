Der zoologisch-botanische Garten in Stuttgart muss zunehmend auf den Klimawandel und die immer heißer werdenden Sommer reagieren. Was hilft den historischen Tulpenbäumen jetzt?

Statt weißen Blüten gibt es jetzt weiße Stämme im Maurischen Garten: Die Magnolienblüte ist in der Wilhelma zwar längst vorbei. Jetzt bieten die Bäume mit ihrem Blätterwerk im heißen Sommer auch Schatten. Damit das weiterhin so bleibt und die Bäume nicht krank werden, hat die Wilhelma besondere Maßnahmen für die historischen Pflanzen ergriffen und manche der Stämme der Magnolien weiß angestrichen. Baumexperte Clemens Hartmann erklärt, warum die historischen Pflanzen in Zeiten des Klimawandels besondere Pflege brauchen.

Unsere Empfehlung für Sie Tapire im Stuttgarter Zoo Wie geht es nach dem Tod von Schabrackentapir Maya in der Wilhelma weiter? In der Wilhelma ist vor vier Monaten das Schabrackentapir-Weibchen Maya verstorben. Was planen die Verantwortlichen jetzt mit der Zucht? Die Bäume, die teilweise noch aus der Zeit von König Wilhelm stammen, brauchen diese besondere Behandlung. „Unser Magnolienhain ist ein Kleinod, das gut gepflegt werden muss. Im vergangenen Jahr haben wir die Bewässerung von Magnolien und Rasen entkoppelt, um die Bäume noch zielgerichteter mit Wasser zu versorgen“, so Hartmann. Außerdem wurde durch das Einbringen von Lauberde das Bodenleben verbessert. Diese Maßnahme hat der Verein der Freunde und Förderer der Wilhelma unterstützt.

In der Wilhelma gibt es 90 Magnolien, zehn stammen noch aus der Zeit von König Wilhelm I. und sind 170 Jahre alt. Foto: Iris Frey

Einige Magnolien sind jetzt aus folgendem Grund weiß angestrichen: „Hohe Temperaturen machen besonders den älteren Magnolien zu schaffen. Dort, wo aufgrund der bereits lichten Kronen zu viel Sonnenstrahlen auf Stamm und Äste strahlen, haben wir mit weißer Baumfarbe für Sonnenschutz gesorgt“, so Hartmann. Es handelt sich um einen besonderen, langlebigen Baumanstrich, der mehrere Jahre hält. „Man muss also nicht jedes Jahr neu anstreichen. Die Wirkungsweise ist aber die gleiche wie beim einfachen Kalken: Der Stamm wird weiß und reflektiert die Sonne. Der Baum heizt sich also weniger stark auf“, erklärt Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann.

Zehn der 90 Magnolien sind über 170 Jahre alt

In der Wilhelma wachsen mehr als 90 Magnolien aus 27 unterschiedlichen Arten. Sie zählen zu den ältesten lebenden Blütenpflanzen der Erde. König Wilhelm I. von Württemberg ließ ab 1850 die ersten Exemplare in seine Parkanlagen bringen. Zehn von ihnen stehen noch heute im Park und sind inzwischen über 170 Jahre alt.