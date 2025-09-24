Ein unbekannter Mann stiehlt am Montag in der Klett-Passage die Luxus-Handtasche einer 38-jährigen Frau. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein unbekannter Mann hat am Montag in Stuttgart-Mitte die Luxus-Handtasche einer 38 Jahre alten Frau gestohlen. Wie die Polizei berichtet, meldete sich die 38-Jährige gegen 19.50 Uhr beim Polizeiposten Klett-Passage und teilte den Polizisten mit, dass sie gerade einen Mann in der Klett-Passage wiedererkannt habe, der ihr gegen 17.40 Uhr in der Lautenschlagerstraße die Handtasche geklaut habe.

Demnach entriss ihr der Täter vor dem Gebäude mit der Hausnummer zwei die Tasche der Luxus-Marke Louis Vuitton und flüchtete in unbekannte Richtung. Kurze Zeit später entdeckte die Frau ihre Handtasche, die vor einem Restaurant lag. Es fehlten offenbar lediglich 200 Euro.

Diebstahl in Stuttgart-Mitte: Polizei sucht Zeugen

Die alarmierten Beamten fahndeten sofort nach dem Dieb, konnten ihn aber nicht finden. Der Frau zufolge ist der Täter etwa 1,60 Meter groß, rund 27 bis 32 Jahre alt und hat eine dünne Statur sowie rund vier Zentimeter langes braunes Haar.

Er trug demnach zum Tatzeitpunkt eine Jacke mit Camouflage-Muster, eine blaue Jeanshose und schwarze Schuhe mit einem roten Streifen an der Außenseite. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/89905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.