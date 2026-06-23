Der digitale Euro geht auf die Zielgerade. Die virtuelle Geldbörse ist gut für die Kunden und auch Chance für Europas Banken, kommentiert unser Brüssel-Korrespondent Knut Krohn.

Knut Krohn 23.06.2026 - 13:05 Uhr

﻿Donald Trump ist der beste Werbebotschafter für den digitalen Euro. Einem in seinen Augen unbotmäßigen Richter am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gezielt die Kreditkarten zu sperren, ist ein Fingerzeig, wozu der US-Präsident fähig ist. Der Fall zeigt an einem sehr konkreten Beispiel, wie gefährlich es ist, dass Europa bei der Abwicklung eines Großteils des Zahlungsverkehrs abhängig von US-Unternehmen wie Visa, Mastercard oder Paypal ist. Es ist also eine Frage der Souveränität, dass sich die Europäische Zentralbank aus dieser Umklammerung lösen will.