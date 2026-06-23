Der digitale Euro nimmt eine wichtige Hürde. Der zuständige Ausschuss des Europaparlaments stimmt für die Einführung der virtuellen Währung.
Der Satz gehört zum Standardrepertoire von Damian Boeselager: „Nein, das Bargeld wird nicht abgeschafft!“ Der Europaabgeordnete (Volt) weiß, dass gerade die Deutschen am Bezahlen mit Scheinen und Münzen hängen und viele die geplante Einführung des digitalen Euro kritisch sehen. Die Händler würden sogar gesetzlich verpflichtet, weiter Bargeld anzunehmen, betont Boeselager, der am Dienstag im Finanzausschuss des Europaparlaments dafür stimmte, die Einführung weiter voranzutreiben. Wenn die Verhandlungen mit den 27 EU-Mitgliedstaaten gut laufen, könne ab dem 1. Januar 2029 mit dem digitalen Euro bezahlt werden, schätzt der Volt-Abgeordnete.