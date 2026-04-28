Meron Mendel und Saba-Nur Cheema kommen am 4. Mai nach Hohenheim. Das Ehepaar beleuchtet polarisierte Debatten in der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

red/epd 28.04.2026 - 15:24 Uhr

Das prominente Ehepaar Meron Mendel und Saba-Nur Cheema kommt am Montag (4. Mai) um 18 Uhr zum Gespräch in die Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart in Hohenheim. Der jüdische Historiker und Direktor der Anne-Frank-Bildungsstätte Frankfurt sowie die muslimische Politologin, bekannt aus ihrer FAZ-Kolumne „Muslimisch-jüdisches Abendbrot“, werden dabei polarisierte Debatten beleuchten, wie die Diözese am Dienstag mitteilte.