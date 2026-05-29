Der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank will eine kritische Debatte über Yad Vashem in Deutschland. Die Gedenkstätte könne von Israels rechtsradikaler Regierung beeinflusst werden.
29.05.2026 - 10:30 Uhr
Der jüdische Publizist und Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main, Meron Mendel, wünscht sich eine kritische Diskussion über die in Deutschland geplanten Niederlassungen der Internationalen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Die in Jerusalem ansässige Forschungs- und Gedenkstätte sei nicht unabhängig, sondern der israelischen Regierung unterstellt, sagte Mendel am Freitag im Deutschlandfunk. Aktuell sei diese Regierung von Rechtsradikalen dominiert.