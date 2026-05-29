Der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank will eine kritische Debatte über Yad Vashem in Deutschland. Die Gedenkstätte könne von Israels rechtsradikaler Regierung beeinflusst werden.

Der jüdische Publizist und Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main, Meron Mendel, wünscht sich eine kritische Diskussion über die in Deutschland geplanten Niederlassungen der Internationalen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Die in Jerusalem ansässige Forschungs- und Gedenkstätte sei nicht unabhängig, sondern der israelischen Regierung unterstellt, sagte Mendel am Freitag im Deutschlandfunk. Aktuell sei diese Regierung von Rechtsradikalen dominiert.

Der Erziehungswissenschaftler äußerte die Sorge, dass die Arbeit von Yad Vashem davon beeinflusst wird. Konkret sagte Mendel, die israelische Regierung habe ein „klares Interesse“ an einem Antisemitismusbegriff, der Kritik am Staat Israel als antisemitisch einstuft. Es bestehe die Möglichkeit, dass auch eine der Regierung unterstellte Einrichtung entsprechende Deutungsmuster übernehme. „Es wäre gut, wenn wir kritisch darüber diskutieren“, sagte der Bildungsstätten-Direktor.

Niederlassungen in München und Leipzig

Die Gedenkstätte Yad Vashem hatte am Donnerstag mitgeteilt, zwei Niederlassungen in Deutschland zu gründen. Geplant sind ein Bildungszentrum in München und eine Dependance in Leipzig. Das neue Bildungszentrum soll in drei Jahren öffnen. Die Zweigstellen sind die ersten außerhalb Israels. Yad Vashem wurde 1953 gegründet und versteht sich als „lebendiges Denkmal des jüdischen Volkes für den Holocaust“.

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Mendel sagte, beim Blick auf aktuelle Formen von Antisemitismus sei die Bewertung von Yad Vashem ganz anders als der Konsens darüber in Deutschland. Er hätte sich schon bei der Planung eine enge Kooperation mit einer deutschen Einrichtung vorstellen können und nannte beispielhaft das NS-Dokumentationszentrum in München als möglichen Partner für eine Art Joint Venture. Auch könnte der Auftrag der Yad-Vashem-Bildungsarbeit in Deutschland aus Mendels Sicht auf die Geschehnisse im Nationalsozialismus zwischen 1933 und 1945 begrenzt werden.