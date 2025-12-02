Von Amsterdam nach Stuttgart: Benjamin Goodson wird 2028 die Nachfolge von Yuval Weinberg als Chefdirigent des SWR-Vokalensembles antreten.

Sie teilen das Geburtsjahr (1990), die Leidenschaft für Chormusik, den Beruf und demnächst auch eine Lebensstation: Am Dienstag hat der Südwestrundfunk (SWR) bekannt gegeben, dass Benjamin Goodson 2028 die Nachfolge von Yuval Weinberg als Chefdirigent des SWR-Vokalensembles antreten wird. Der in Berlin lebende, international gefragte Brite, der zurzeit den Niederländischen Rundfunkchor leitet und am Amsterdamer Konservatorium lehrt, stand als Gast schon im März 2024 am Pult des Vokalensembles. Damals schlug Goodson einen Bogen von Bachs Motette „Fürchte dich nicht“ zu Karfreitags-Responsorien des Schotten James MacMillan, und dabei haben nicht nur die Präzision der Singenden und die Balance der Stimmen begeistert, sondern auch das Faible des Dirigenten für klug gesetzte Spannungsbögen und theatralische Momente. Goodsons Bach hatte Swing – eine exzellente Empfehlung für die Bach-Stadt Stuttgart. Es wundert nicht, dass der Chor selbst den Dirigenten als seinen „absoluten Wunschkandidaten“ bezeichnet.

 

Innovation, Virtuosität und Hingabe

Dass Benjamin Goodson ein ernsthafter Kandidat für Yuval Weinbergs Nachfolge sein könnte, macht schon ein Blick auf das Programm der laufenden Spielzeit deutlich: 2025/26 wird er sowohl inszenierte Madrigale dirigieren (Titel: „Knoblauch und Rattengift“) als auch eine Veranstaltung unter dem Motto „Krieg und Frieden“. Beide Abende belegen das breite Repertoire des Dirigenten ebenso wie seine besondere Vorliebe für Vokalmusik des 20. Jahrhunderts. „Für mich“, sagt Goodson, „steht das SWR-Vokalensemble für Innovation, Virtuosität und eine unerschütterliche Hingabe an die Kunst des Chorsingens. In jeder Probe und jeder Aufführung spürt man seine musikalische Klarheit, seine emotionale Aufrichtigkeit und seine kompromisslose Leidenschaft für das, was es tut.“ Experimentierfreude sei hier „nicht nur möglich, sondern wird erwartet“.

Die frühe Entscheidung für Goodson ist eine Folge der frühen Bekanntgabe von Weinbergs Wechsel zum Rundfunkchor Berlin im Herbst 2028. Bis dahin, also noch knapp drei Jahre, wird Yuval Weinberg weiterhin in Stuttgart leben und arbeiten. Und versuchen, das umzusetzen, was er in einem Interview mit dieser Zeitung vor wenigen Wochen als Leitbild formulierte: „Wir tun alles, was wir können, um präsent zu sein, Neues zu entdecken, relevant zu bleiben. Einen Klangkörper wie das SWR-Vokalensemble gibt es nirgendwo sonst in Deutschland.“