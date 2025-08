Dirigent nach Metoo-Affäre: „Ich bin heute ein anderer Mensch“

Im Mai 2024 veröffentlichte ein Magazin Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gegen François-Xavier Roth – und der französische Dirigent gestand Fehler ein. Ein Drittel der Mitarbeitenden des SWR-Symphonieorchesters kritisierte die Entscheidung des SWR, trotzdem am damals schon designierten Nachfolger von Teodor Currentzis festzuhalten. Im Gespräch sagt Roth, wie er damit umgegangen ist und wie er in Stuttgart Vertrauen gewinnen will.

Herr Roth, wie geht es Ihrer gebrochenen Schulter? Können Sie Ihr Antrittskonzert als neuer Chefdirigent des SWR-Symphonieorchesters im September dirigieren?

Das ist mein großes Ziel.

Sprechen wir zuerst über die negativen Schlagzeilen des letzten Jahres. Da sind massive Vorwürfe wegen sexueller Belästigung durch anstößige Telefonnachrichten gegen Sie laut geworden. Was haben Sie seither getan, damit das nicht nochmals passiert?

Ich habe viel Unterstützung in Anspruch genommen, meine Fehler analysiert. Mir ist jetzt sehr bewusst, was ein Dirigent als Führungspersönlichkeit tun muss und tun darf. Ich denke, ich bin heute ein anderer Mensch und ein anderer Dirigent. Ich verstehe, dass viele damals sehr irritiert waren, aber ich habe mir Zeit genommen und komme zurück mit großer Energie für unser Orchester, für die Musik.

Er hat sich vor dem Orchester für sein Verhalten entschuldigt

In einem offenen Brief haben ein Drittel der Musikerinnen und Musiker des SWR-Symphonieorchesters die Entscheidung des SWR stark kritisiert, an Ihnen als Chef festzuhalten. Wie sind Sie mit dieser Kritik umgegangen?

Ich habe mich vor dem ganzen Orchester für mein Verhalten entschuldigt und eine Ehrenerklärung verlesen. Auch mit dem Orchestervorstand habe ich mehrfach zusammengesessen. Ab Oktober werde ich nach und nach alle Gruppen treffen und so hoffentlich eine gute Vertrauensbasis schaffen. Unabhängig davon gab es auch innerhalb des Orchesters Workshops und Maßnahmen für ein sicheres, vertrauensvolles und angstfreies Arbeitsumfeld.

Ihr eigenes Orchester Les Siècles hat Sie kurz nach Bekanntwerden der Metoo-Vorwürfe von seiner Homepage gestrichen. Bleibt das so?

Nein. Nach dem Artikel habe ich die Arbeit ruhen lassen, da ich wollte, dass alle Ensembles und Institutionen, die mit mir zu tun haben, erst einmal selbst Untersuchungen anstellen können. Auch deshalb habe ich mich so lange zurückgezogen. Jetzt hat Les Siècles mehrfach über die Wiederaufnahme der Zusammenarbeit mit mir abgestimmt – jeweils mit großer Zustimmung. Wir werden zunächst CDs aufnehmen, und ab Juni 2026 geben wir dann wieder gemeinsam Konzerte.

In Ihrer ersten Spielzeit werden Sie fünf Abokonzerte dirigieren, dazu kommen das Eröffnungskonzert der Donaueschinger Musiktage, zwei Konzerte bei den Pfingstfestspielen in Baden-Baden und Gastengagements. Das ist viel.

Das Orchester hat sich einen Chefdirigenten mit großer Präsenz und breitem Repertoire gewünscht, um musikalisch auf die nächste Stufe zu kommen, und der neue Chef sollte gleichzeitig Künstlerischer Leiter sein, also auch über neue Formate und über den großen Bereich der Musikvermittlung nachdenken, denn er ist genauso wichtig wie „normale“ Konzerte. So möchte ich gemeinsam mit dem Orchester Konzerte in sozialen Einrichtungen geben, aber auch mit unserem Publikum eine von Livemusik begleitete Wanderung durch die Weinberge unternehmen.

Sie waren einer der großen Gegner der Orchesterfusion von Stuttgart und Freiburg im Jahr 2016. Wie erleben Sie das SWR-Symphonieorchester heute?

Ich habe damals wie ein Löwe gekämpft, weil ich fand, dass man die beiden Orchester wegen ihrer sehr unterschiedlichen Identität unbedingt erhalten müsste. Was danach passierte, ist ein Wunder, an dem auch Teodor Currentzis mitgewirkt hat. Hier ist alles da: die Kenntnis der historisch informierten Aufführungspraxis ebenso wie die Erfahrung mit der Interpretation von Werken des 20. und 21. Jahrhunderts. So flexibel sind nur wenige andere Klangkörper.

Wünscht sich, dass weniger in Schubladen gedacht wird: François-Xavier Roth Foto: SWR/Wolf-Peter Steinheisser

In zwei Konzerten Ihrer ersten Saison treffen Altes und Neues aufeinander. Müssen wir ältere Musik in Kontexte setzen, damit sie noch als relevant empfunden wird?

Wenn wir ein Stück intensiv hören wollen, setzen wir uns zu Hause die Kopfhörer auf. Dann entsteht eine sehr private Beziehung zu einem Werk. In einem Konzert hingegen reist eine Gruppe von Menschen gemeinsam durch einen Abend, der einmalig ist, unwiederholbar. Dabei vergleichen wir und erleben Überraschungen. Dass das Publikum manche Werke sehr gut kennt, kann auch gefährlich sein, denn die Musik war niemals dafür gedacht, tausend Mal gespielt zu werden. Sie wurde immer komponiert für das erste Mal, für die Gegenwart, hatte also nur eine einzige Gelegenheit, das Publikum zu bewegen. Diesen Moment möchte ich gerne zurückholen. Und ich wünsche mir, dass weniger in Schubladen gedacht wird.

Das Orchester wird auch Opern konzertant aufführen: Strauss’ „Rosenkavalier“ in Baden-Baden und den ersten Akt von Wagners „Walküre“ im Abokonzert. Warum Oper bei einem Konzertorchester?

Wagner hat fast nur für Musiktheater komponiert, aber im 19. Jahrhundert ist er der Komponist, der alles verändert hat. Wenn wir Wagners Werke spielen, dann spielen wir Mahler, Schönberg, auch Beethoven besser. Ein weiterer Aspekt: Man lernt so viel, wenn man eine Stimme begleitet und gemeinsam mit Gesangssolisten Tempi frei gestaltet.

Im Eröffnungskonzert gibt es einen interessanten Bogen vom Barock bis ins 20. Jahrhundert. Rebel, Schubert, Berio – wie entstand diese Kombination?

Das Orchester kann französische Barockmusik ebenso spielen wie eine große frühromantische Sinfonie, gleichzeitig kann es Luciano Berio zum 100. Geburtstag gratulieren. Dieses Konzert ist ein Statement, es zeigt die Breite unseres Repertoires, die Flexibilität und Spielkultur des Orchesters, und es ist ein Hinweis auf zukünftige Pläne. Wir wollen uns auch stärker auf die klassische Epoche fokussieren.

Stuttgarter Wurzeln

Damit knüpfen Sie an die Stuttgarter Zeit unter Roger Norrington an. Wie „historisch informiert“ ist Ihr Ansatz?

Norrington war der Erste, der hier auf neue Weise klassische Werke mit modernen Instrumenten interpretiert hat. Nikolaus Harnoncourt hat das ebenfalls getan, aber nur mit Teilen des Repertoires. Außerdem war Norrington viel radikaler. Er hat mich gelehrt, dass man etwas wagen muss. Ich erinnere mich an seine erste Bruckner-Aufführung in Stuttgart – oh la la, das war ein Schock! Heute sind wir in einer anderen Phase. Wenn man eine Idee hat, in welche Richtung die Musik gehen soll, sind die Instrumente vollkommen egal.

Ein guter Schlusssatz.

Nein. Ich möchte noch sagen, dass meine Familie aus Stuttgart kommt.

Oh, ich dachte, Ihr Vater sei Elsässer.

Ja, aber seine Vorfahren waren Stuttgarter. Gewissermaßen komme ich also jetzt nach Hause.

Das SWR-Symphonieorchester und der neue Chefdirigent

Dirigent

François-Xavier Roth, Jahrgang 1971, stammt aus einer Musikerfamilie. 2003 gründete er sein eigenes Ensemble Les Siècles. Von 2011 bis zur Orchesterfusion 2016 leitete er das SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, von 2015 bis 2024 war er Generalmusikdirektor in Köln.

Metoo

Im Mai 2024 veröffentlichte ein französisches Magazin Vorwürfe sexueller Belästigung von weiblichen und männlichen Musikern gegenüber François-Xavier Roth. Nach den Vorwürfen teilte Roth mit, seine Arbeit ruhen zu lassen. Daraufhin wurde sein Vertrag als GMD der Stadt Köln vorzeitig aufgelöst. Roth gestand Anzüglichkeiten per Mobiltelefon und die Versendung von sogenannten Dickpics ein und bat um Entschuldigung. Der SWR hielt an dem designierten Nachfolger von Teodor Currentzis fest. Knapp 50 Mitglieder des Orchesters haben dies in einem Brief stark kritisiert.

Antrittskonzert

Am 18. und 19. September dirigiert Roth in Stuttgart Jean-Féry Rebels „Les éléments“, Luciano Berios Sinfonia und Franz Schuberts Große C-Dur-Sinfonie.