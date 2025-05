Mitten auf der Königstraße öffnet Andreas Ahrens eine Dose unter Wasser. Der fermentierte Hering gärt darin so heftig vor sich hin, dass es spritzen könnte. Deshalb versenkt er die Dose in der transparenten Wasserbox. Kaum kommt das geöffnete Gefäß an die Luft, breitet sich ein strenger Geruch in der Fußgängerzone aus. Der Geruch ist so heftig, dass manche kaum den Würgereiz unterdrücken können. Andere probieren mutig von dem Fisch. „Surströmming“ nennt sich die schwedische Spezialität. Andreas Ahrens mag sie sehr gerne.