Heimat ist ein vielschichtiger Begriff, der vieles beinhalten kann. Die einen erwärmt er, andere lehnen ihn ab. Über eine Diskussion in Esslingen.
Maille, wie der benachbarte Park, heißt eine kleine Nebengasse in Esslingen. Sie ist schwach beleuchtet, beengt von einer Häuserwand auf der einen Seite und dem Wehrneckarkanal auf der anderen. Nur wenige Menschen laufen hier lang, insbesondere nachts wirkt sie etwas unheimlich. Einzige Adresse in der Gasse, begehbar über einen Hinterhof, ist das Komma: Der Veranstaltungsort ist am Dienstagabend hell erleuchtet, an der Bar werden Getränke gereicht und bedächtig Kaffee gekocht. Mit einem Mal wird es heimelig – passend zum Thema: Die Schriftstellervereinigung PEN Berlin hatte zu einem Diskussionsabend über Heimat mit dem Titel „Ist das noch/schon mein Land?“ geladen. Viele kamen, der Saal war gut gefüllt.