Mercedes schlägt Alarm: Hohe Löhne verschärfen die Debatte um den Standort Deutschland. Konzernchef Ola Källenius stellt sich den Fragen unserer Redaktion und der Leser.
24.06.2026 - 18:00 Uhr
Was Martin Brudermüller zur aktuellen Lage zu sagen hat, ist mit „aufregend“ noch vorsichtig umschrieben. Die Situation in Deutschland sei viel ernster, als die meisten denken, sagte der Aufsichtsratschef von Mercedes. „Wir erleben seit Jahren eine sich beschleunigende Erosion der Wettbewerbsfähigkeit unseres Heimatlandes.“