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  6. „Da lohnt sich der Pool im Garten“: Beißende Kritik an Preispolitik im Freibad

Diskussion über Freibadeintritt „Da lohnt sich der Pool im Garten“: Beißende Kritik an Preispolitik im Freibad

Diskussion über Freibadeintritt: „Da lohnt sich der Pool im Garten“: Beißende Kritik an Preispolitik im Freibad
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Das Wellarium hat einen guten Saisonstart hingelegt. Trotzdem bleibt die Gestaltung der Eintrittspreise umstritten. Foto: Archiv (Simon Granville)

Die neuen Tarife im Steinheimer Wellarium (Kreis Ludwigsburg) werden heiß diskutiert. Die Besucherzahlen seien gesunken, heißt es auf Social Media. Doch stimmt das überhaupt?

Insbesondere unter eingefleischten Wellarium-Fans, aber auch bei anderen Besuchern der Freizeiteinrichtung, wird gerade vor allem ein Thema heiß diskutiert: die Preispolitik der Kommunen Steinheim und Murr als Träger des Freibads. Der gemeinsame Zweckverband hatte die Tarife zur neuen Saison angehoben. Insbesondere für klassische Dauerkarten muss man seit Mai deutlich tiefer in die Tasche greifen. Zudem wurde bei den Saisontickets eine neue Systematik eingeführt. Nur in der höchsten Kategorie ist der Zutritt überhaupt noch unbegrenzt. Ansonsten darf man das Drehkreuz nur 30-mal, beziehungsweise 60-mal passieren.

 

Befeuert wurde die Debatte zuletzt durch das üble Gerücht, wonach der Steinheimer Bürgermeister Thomas Winterhalter höchstselbst das Ende des Bads quasi künstlich herbeiführen wolle. Die Unterstellung lautet sinngemäß: Wegen der höheren Preise würden die Besucherzahlen einbrechen, die Lichter deshalb früher oder später ganz ausgehen müssen – und der Rathauschef reibe sich die Hände, weil die Kommune ein jährliches Zuschussgeschäft los wäre. Winterhalter verweist diese Theorie ins Reich der Fabeln.

„Es gibt zahlreiche Gäste, die aus der ganzen Region zu uns kommen, weil die Rahmenbedingungen und das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmig sind.“

Thomas Winterhalter, Steinheimer Bürgermeister

Doch Splitter der Gerüchte haben längst auch die sozialen Medien erreicht, wo die Angelegenheit ebenfalls hohe Wellen schlägt. Es sei kein Wunder, dass angesichts der Preise die Badegäste ausblieben, schreibt zum Beispiel eine Userin auf Facebook. „Da lohnt sich der Pool im Garten. Schade fürs Wellarium, aber wir unterstützen das auch nicht mehr“, erklärt sie.

„Bis letztes Jahr haben sich die Saisonkarten noch gelohnt. Was jetzt dafür verlangt wird, sind wir als Familie nicht mehr bereit zu zahlen“, lautet ein anderer Kommentar in dem Netzwerk. Außerdem sei es nicht schlau, bei den Dauerkarten-Kategorien Bronze und Silber die Anzahl der Eintritte zu deckeln, findet ein weiterer Nutzer.

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Thomas Winterhalter kennt all die Argumente und Behauptungen – und schüttelt bisweilen den Kopf darüber, wie manche Gerüchte ungefiltert und ohne genauere Hintergrundinformationen verbreitet würden. „Es stimmt zum Beispiel nicht, dass die Besucherzahl gesunken ist“, stellt er klar. „Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben seit der Saisoneröffnung bis zum 7. Juni mehr als 40.000 Besucher gezählt. Das entspricht im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vorjahr einem Plus von 40 Prozent, im Vergleich zu 2024 sogar 80 Prozent“, erklärt er. „Wir hatten also einen extrem guten Saisonstart. Das lag am Wetter mit vielen warmen Tagen“, fügt er hinzu. Die Witterung sei im Grunde immer der entscheidende Faktor, der über den Zuspruch entscheide.

Zugleich sei der Zeitpunkt noch viel zu früh, um schon seriös Bilanz ziehen zu können. Es lasse sich bis dato auch nicht abschließend beurteilen, wie sich das neue Preismodell bei den Dauerkarten auswirke. „Ich habe den Eindruck, dass weniger Dauerkarten als in den Vorjahren verkauft wurden. Aber das war auch nicht überraschend“, sagt der Bürgermeister.

Das neue Modell wird auch gelobt

Der Steinheimer Bürgermeister Thomas Winterhalter schüttelt den Kopf darüber, wie manche Gerüchte ungefiltert verbreitet würden. Foto: Archiv (privat)

Ziel sei, mehr Gerechtigkeit herzustellen. Wer das Bad häufig nutze, solle auch mehr zahlen. Zudem könne man jederzeit in eine höhere Kategorie wechseln, wenn man merke, dass das Limit nicht ausreiche. Dann zahle man lediglich die Differenz zur bisherigen Preisklasse. Ein Modell, das übrigens bei den Badegästen nicht nur auf Kritik stößt. „So bezahlt jeder für den Bedarf, den er hat“, schreibt ein Facebook-Nutzer.

Winterhalter wehrt sich zudem gegen Stimmen, die ihm unterstellen, das Freibad mit der neuen Preispolitik in den Untergang treiben zu wollen – um einen finanziellen Ballast loszuwerden. „Das entspricht ganz einfach nicht den Tatsachen“, sagt er. Er und sein Murrer Amtskollege Torsten Bartzsch stünden voll hinter dem Wellarium. „Es gibt zahlreiche Gäste, die aus der ganzen Region zu uns kommen, weil die Rahmenbedingungen und das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmig sind. Wir bekommen auch eine Menge Zuspruch zu den von uns in die Wege geleiteten Veränderungen. Das bestärkt uns, dass wir auf dem richtigen Kurs sind“, erklärt Winterhalter.

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