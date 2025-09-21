Die Nachricht vom drohenden Bus-Aus hat in Filderstadt eine Welle der Empörung ausgelöst. In der Nachbarstadt Leinfelden-Echterdingen fällt der Protest leiser aus.
Die Filder-Expressbuslinien X4 und X7 fahren bis Mitte Dezember weiter. Was danach kommt, ist offen. Die Nachricht vom drohenden Bus-Aus hatte in Filderstadt eine Welle der Empörung ausgelöst. In Leinfelden-Echterdingen fällt der Protest leiser aus, was daran liegen mag, dass dort von der Linie X7, die zwischen Filderstadt-Harthausen und Stuttgart-Degerloch pendelt, allein Menschen profitieren, die in Stetten wohnen oder arbeiten. Der Schnellbus fährt in diesem Stadtteil gleich drei Haltestellen an, ansonsten hält er nicht im Stadtgebiet. Die Route der X 4 führt gar nicht durch die Kommune.