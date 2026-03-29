Diskussion um Heimatbegriff: Heimat ist, wo Menschenwürde gilt

Heimat ist. . . etwas, für das es viele Definitionen gibt und das individuell ganz verschieden wahrgenommen wird: Heimat ist „ein Nachhausekommen“, „ein Ort, wo Familie und Freunde leben“, „wo man sich verstanden fühlt“, „wo man frei durchatmen kann“. Heimat ist, „wo einen die Großeltern von Fotos anblinzeln“, „wo man nicht fremd ist“, „wo man Menschen trifft, die einem zuhören und einen verstehen“. Heimat ist, „wo die Nachbarn Pakete für einen entgegennehmen“, „wo man ohne Stadtplan seinen Weg findet“. Heimat ist. . . ein kleiner Auszug aus einem großen Antwortenkatalog von Leserinnen und Lesern, die auf die Frage nach „Heimat“ geantwortet haben.

Das Thema spricht viele Menschen an. Speziell in Zeiten der Verunsicherung. Denn wenn es um Heimat geht, geht es immer auch um Selbstvergewisserung. Sie bildet eine sichere Basis – ob als Ort oder als emotionaler Zustand.

Mit der Frage nach Heimat geht intensiv auch ein Verein um, der sie seit 112 Jahren im Namen trägt: der Schwäbische Heimatbund. Dieser ausgeprägt bürgerliche Verein mit seinen rund 3000 Mitgliedern sieht aktuell mit Sorge, dass der Heimatbegriff durch Rechtspopulisten und Rechtsextremisten instrumentalisiert und vereinnahmt wird. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann warnte schon vor Jahren: „Heimat ist ein Begriff, der immer im Fluss ist. Das Gefährliche ist, dass jeder etwas anderes daraus machen kann.“ „Heimat“ ist vor Missbrauch daher nicht gefeit, wie sich gegenwärtig wieder zeigt.

Der Heimatbund bezieht ungewöhnlich klar Position

Für den Heimatbund-Vorsitzenden Andreas Felchle und Geschäftsführer Bernd Langner äußert sich der „Rechtsruck“ in der Gesellschaft nicht zuletzt darin, dass Kräfte am rechten Rand der Gesellschaft versuchten, sich „Heimat“ in einer Weise zu bemächtigen, die andere Menschen ausgrenzt. Klar und unmissverständlich erklärt der Traditionsverein jetzt in einem Positionspapier: „Heimat ist da, wo die Würde eines jeden Menschen unangetastet ist und bleibt.“ In dem Zusammenhang sagt der Heimatbund ausdrücklich auch, was Heimat nicht ist: „Heimat kann nicht existieren, wo ausgegrenzt und diskriminiert wird.“

Unsere Empfehlung für Sie Traditionsverein schärft Profil Heimatbund wehrt sich gegen Vereinnahmung von „Heimat“ durch Rechtsaußen Der 112 Jahre alte Schwäbische Heimatbund schärft sein Profil: Dazu gehört ein offensives Eintreten für die Demokratie angesichts des politischen Rechtsrucks im Land.

Das ist eine bemerkenswerte Wortmeldung. Bisher sah der Heimatbund sich zuallererst in Fragen des Denkmalschutzes zu pointierten Stellungnahmen herausgefordert. Politisch agierte er eher leise. Auch jetzt geht es ihm um Parteipolitik. Umso lauter trommelt er angesichts des Erstarkens der AfD für ein überparteiliches Anliegen: die Bewahrung und Stärkung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung als Voraussetzung dafür, dass Heimat all die eingangs erwähnten Bedeutungen auch in Zukunft behalten kann: das Sich-Zuhause-Fühlen, das Frei-Durchatmen-Können. . . Wo dieser demokratische Grundkonsens fehlt, mutiert Heimat zur Ideologie.

Die Werte des Grundgesetzes müssen aktiv verteidigt werden

Damit dies nicht eintritt, gilt es jetzt, aktive Vorsorge zu treffen. Der Heimatbund betont zu Recht, es gehe nicht mehr nur darum, die Bedeutung der im Grundgesetz niedergelegten Werte herauszustellen, sondern sie zu verteidigen. Für ihn geht es „konkret um den Schutz unserer Ordnung“.

In diesem Bemühen findet der Schwäbische Heimatbund hoffentlich zahlreiche Mitstreiter in allen gesellschaftlichen Bereichen und demokratischen Parteien. „Die Verfassung ist unsere Heimat, in einem ganz tiefen und tragenden Sinne“, formulierte Kretschmann einmal in einem Interview treffend. Dazu passt ein früheres Jahresmotto der Caritas, die auch mit Blick auf das Zusammenleben von Einheimischen und Zuwanderern betont: „Zusammen sind wir Heimat!“ Heimat in diesem inklusiven Sinne erfordert unsere gemeinsame Anstrengung.