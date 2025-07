Eine Frau fürchtet, dass in Ditzingen ein oder mehrere Kinder in den stark angeschwollenen Fluss gefallen, gar ertrunken sein könnten. Sie alarmiert den Notruf.

So eine Aufregung erleben Einsatzkräfte auch nicht alle Tage: Sowohl zwei Notärzte als auch zwei Rettungswagen, die Feuerwehr Ditzingen, die DLRG und die Polizei wurden am Sonntagnachmittag gegen 14.45 Uhr zu einem Einsatz am Schulzentrum in der Glemsaue gerufen. Eine Passantin hatte den Notruf gewählt, weil sie die Sorge hatte, dass eines oder mehrere Kinder im Grundschulalter in die Glems gefallen sein könnten.

Was genau passiert ist, kann Andreas Häcker, der Abteilungskommandant und Sprecher der Ditzinger Feuerwehr, nur vermuten. „Es war eine verwirrende Situation und schwer, ein klares Bild zu bekommen“, sagt er. Die Frau hatte demnach gesehen, wie zwei Mädchen im Alter von acht bis zehn Jahren am Flussufer unter der Brücke nahe der katholischen Kirche herumgeklettert sind – und einen Schuh. „Sie hat den Kindern gesagt, dass sie weg vom Fluss sollen, weil das gefährlich sei.“ In der Tat hatte die Glems wegen des Regens eine „ordentliche Strömung“, so Häcker. Und die Böschung: war ziemlich rutschig.

Die Feuerwehr half den Mädchen wieder hinauf auf den Fußweg, wo sie an Polizei und Rettungsdienst übergeben wurden. Foto: KS-Images.de//Andreas Rometsch

Die Frau ging weiter – oder nach Hause, entschloss sich später aber, sicherheitshalber den Notruf zu alarmieren. Zumal sie wegen des verwaisten Schuhs fürchtete, ein Kind könnte bereits in die Glems gefallen sein, gar ertrunken, und annahm, die Freundinnen wollten es daraufhin suchen oder retten.

Wegen des anhaltenden Regens ist die Glems stark angestiegen und die Strömung stark. Foto: KS-Images.de/Andreas Rometsch

Feuerwehr findet Kinder unter Glems-Brücke

Sofort kam die Feuerwehr, deren Gerätehaus nur rund 200 Meter von der gemeldeten Einsatzstelle entfernt ist. Die Einsatzkräfte suchten die Glems auf einer Strecke von etwa 1000 Metern Länge nach den Kindern ab. Unter der Brücke beim Festplatz wurden sie schnell fündig: Dort saßen die Mädchen. Sie hatten vermutlich vor dem Starkregen Schutz gesucht. Laut Häcker hatten sich die Kinder in einer Lage befunden, die durchaus gefährlich hätte werden können. „Wären sie im Fluss gelandet, hätte es kritisch werden können.“

Angesichts des Großaufgebots seien die Mädchen „völlig außer sich gewesen“, sagt Andreas Häcker. Sie hatten Angst wegen dem, was sie ausgelöst hatten. Es sei schwierig gewesen, sie zu befragen und konkrete Angaben zu bekommen. Das Rätsel um den verwaisten Schuh löste sich aber rasch, zumindest ein bisschen: Die Trägerin, das dritte Kind, war längst heimgegangen und hatte ihn wohl vergessen.

Lange Nacht für Einsatzkräfte im Strohgäu

In der Nacht von Sonntag auf Montag zog ein schweres Unwetter über das Strohgäu und hielt die Feuerwehren in Ditzingen, Gerlingen und Korntal-Münchingen bis tief in die Nacht in Atem. Laut Feuerwehr gingen ab etwa 20.30 Uhr die ersten Notrufe ein, und in den betroffenen Stadtgebieten mussten jeweils mehr als 20 Einsatzstellen abgearbeitet werden. Die Bandbreite der Einsätze reichte von umgestürzten Bäumen über hochgedrückte Gullydeckel bis hin zu vollgelaufenen Kellern und Tiefgaragen. Während die Einsatzkräfte noch mitten in der Bewältigung der Unwetterschäden steckten, löste zusätzlich eine Brandmeldeanlage im Münchinger Industriegebiet aus. Ein gemeinsam alarmierter Löschzug rückte an, stellte jedoch fest, dass nicht Feuer, sondern erneut Wasser der Auslöser war: Regenwasser war ins Gebäude eingedrungen und hatte einen Handdruckmelder ausgelöst. Erst weit nach Mitternacht konnten die letzten Einsatzkräfte ihre Geräte wieder einpacken.